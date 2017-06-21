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Мексика - Новая Зеландия: стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы на матч второго тура группового этапа Кубка конфедераций—2017 между сборными Мексики и Новой Зеландии.
Мексика: Талавера, Араухо, Аланис, Сальседо, Рейес, Фабиан, Хименес, Акино, дос Сантос, Дамм, Перальта.
Новая Зеландия: Маринович, Винне, Боксолл, Смит, Дюрант, Ингэм, Льюис, Макглинчи, Рохас, Томас, Вуд.
Мексика: Талавера, Араухо, Аланис, Сальседо, Рейес, Фабиан, Хименес, Акино, дос Сантос, Дамм, Перальта.
Новая Зеландия: Маринович, Винне, Боксолл, Смит, Дюрант, Ингэм, Льюис, Макглинчи, Рохас, Томас, Вуд.
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