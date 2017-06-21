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Россия - Португалия: оценки нашей команды
Сборная России начала играть в футбол с Португалией только после перерыва, потому и проиграла чемпионам Европы. Rusfootball.info разбирает действия команды Черчесова, в стартовом составе которого был явный перебор разрушителей.
Акинфеев – 4.0. В 100-м матче за сборную России Игорь не заслужил больших претензий, хотя он сам считает пропущенный гол своей ошибкой на 80%. Но с остальной работой, которой было достаточно (6:0 в пользу Португалии по ударам в створ) Игорь справился достойно. Особенно запомнился, конечно, сэйв после удара Андре Силвы.
Самедов – 3.0. 1-й тайм получился не самым трудным для Александра, поскольку соперник в основном атаковал другим флангом. Но и впереди он не запомнился ничем. Во 2-м тайме едва не стал автором голевой передачи на Смолова.
Джикия – 3.0. Как и Самедову, на Джикию выпадала в 1-м тайме не такая серьёзная нагрузка. После перерыва Георгий стал одной из самых заметных и неоднозначных фигур встречи: он вчистую проиграл единоборство Андре Силве, лягнул Пепе, заблокировал удар того же Андре с убойной позиции и дважды чуть было не сравнял счёт в добавленное время.
Васин – 3.0. В одном из эпизодов Виктор был просто унижен Роналду, когда Криштиану после танцев около мяча пробил с острого угла в ноги Акинфееву. Но в остальном Васин страховал проваливавшихся на правом фланге партнёров и смотрелся не так плохо, по крайней мере не проигрывал верх вчистую. Расстроило, что на сей раз мы так и не смогли достать из рукава козырь в лице Васина у чужих ворот.
Кудряшов – 2.0. Гол Роналду не должен был удивить тех, кто смотрел товарищеский матч с Чили. Вспомните, как Артуро Видаль уничтожал Кудряшова в воздухе. Только если чилиец мазал, Роналду свой шанс использовал. Момент, в котором Криштиану бил в пустые ворота головой, также начался с лёгкого обыгрыша Кудряшова. Нивелировать ошибки Комбарова на фланге Фёдор тоже не мог, сложно без Бердыева.
Комбаров – 2.5. Португальцы в 1-м тайме давили через правый фланг и правильно сделали: матчи с Чили и Португалией показали, что за чемпионский сезон в «Спартаке» Дмитрий не стал защитником другого уровня, просто уровень РФПЛ позволял ему в прошедшем чемпионате смотреться хорошо. В Лиге чемпионов будет интересно.
Шишкин – 2.5. Пожалуй, сегодняшнего выхода Романа не понял никто, даже он сам. Любимчик тренера, который не пропускал сборы национальной команды даже во времена постоянных отсидок на скамейке, неожиданно появился на позиции опорника и не внёс в игру команды никакого конструктива. Да, в опорной зоне хаоса не наблюдалось, но не случайно Роман был первым кандидатом на замену.
Глушаков – 3.0. Денис часто ошибался в 1-м тайме, заработал необязательную жёлтую карточку. После перерыва Глушаков стал активнее идти вперёд, хорошо развернул атаку с навесом Самедова и несостоявшимся ударом Смолова, старался играть в атаку и открывался под передачи партнёров. Стыдно Денису быть не должно.
Головин – 3.5. Константин Выборнов не уставал нахваливать Александра после перерыва. Не вполне разделяю его восторги, но надо признать, что во 2-м тайме он забрал много бесхозных мячей, неплохо обращался с ними. Во многом благодаря нему на определённом отрезке времени нашим удалось прижать португальцев. Но нельзя забывать, что голевой навес Геррейру сделал из-под Саши.
Жирков – 3.5. Как и вся сборная, Юрий провёл две разные половины. Во второй он стал одним из главных двигателей команды: зарабатывал штрафные, навешивал, выгр мячи пяткой с лицевой линии. Выше головы Жирков не прыгнул и вряд ли когда-то прыгнет, но что умеет и может наш ветеран делал хорошо.
Смолов – 3.0. В одиночестве Фёдору было нереально тяжело: получая мячи спиной к воротам, он не превосходил в борьбе Алвеша и Пепе. Во 2-м тайме у Смолова начали возникать моменты, но ни один из них он не реализовал. Действительно удалась форварду классная передача на Ерохина в штрафную, но в остальных эпизодах как большой мастер он не сыграл.
Ерохин – 3.0. Не сказать, что Александр своим выходом в перерыве привнёс в игру команды именно то, чего ей не хватало. Просто вся сборная перестроилась (тот же Головин ушёл в центр) и вышла на 2-м тайм с другим настроем. Александр мог и получше распорядиться мячом, когда оказался с ним в штрафной и прострел на соперников.
Полоз – 3.0. Дмитрия небезосновательно ждали в старте, но Черчесов не пойми почему начал мудрить с составом, выпустил 7 игроков оборонительного плана и пропустил на 8-й минуте. Полоза очень не хватало Смолову, пока ещё ростовчанин бодро вышел на замену, но удержать заданную в начале планку активности не смог.
Бухаров – б/о. Бился, боролся, мог сыграть главную роль в новом видеоповторе. Но всё-таки когда навесы Джикии летят в девятку чужих ворот, проявить себя за 10 минут таргетмену трудно.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: твиттер сборной России
Акинфеев – 4.0. В 100-м матче за сборную России Игорь не заслужил больших претензий, хотя он сам считает пропущенный гол своей ошибкой на 80%. Но с остальной работой, которой было достаточно (6:0 в пользу Португалии по ударам в створ) Игорь справился достойно. Особенно запомнился, конечно, сэйв после удара Андре Силвы.
Самедов – 3.0. 1-й тайм получился не самым трудным для Александра, поскольку соперник в основном атаковал другим флангом. Но и впереди он не запомнился ничем. Во 2-м тайме едва не стал автором голевой передачи на Смолова.
Джикия – 3.0. Как и Самедову, на Джикию выпадала в 1-м тайме не такая серьёзная нагрузка. После перерыва Георгий стал одной из самых заметных и неоднозначных фигур встречи: он вчистую проиграл единоборство Андре Силве, лягнул Пепе, заблокировал удар того же Андре с убойной позиции и дважды чуть было не сравнял счёт в добавленное время.
Васин – 3.0. В одном из эпизодов Виктор был просто унижен Роналду, когда Криштиану после танцев около мяча пробил с острого угла в ноги Акинфееву. Но в остальном Васин страховал проваливавшихся на правом фланге партнёров и смотрелся не так плохо, по крайней мере не проигрывал верх вчистую. Расстроило, что на сей раз мы так и не смогли достать из рукава козырь в лице Васина у чужих ворот.
Кудряшов – 2.0. Гол Роналду не должен был удивить тех, кто смотрел товарищеский матч с Чили. Вспомните, как Артуро Видаль уничтожал Кудряшова в воздухе. Только если чилиец мазал, Роналду свой шанс использовал. Момент, в котором Криштиану бил в пустые ворота головой, также начался с лёгкого обыгрыша Кудряшова. Нивелировать ошибки Комбарова на фланге Фёдор тоже не мог, сложно без Бердыева.
Комбаров – 2.5. Португальцы в 1-м тайме давили через правый фланг и правильно сделали: матчи с Чили и Португалией показали, что за чемпионский сезон в «Спартаке» Дмитрий не стал защитником другого уровня, просто уровень РФПЛ позволял ему в прошедшем чемпионате смотреться хорошо. В Лиге чемпионов будет интересно.
Шишкин – 2.5. Пожалуй, сегодняшнего выхода Романа не понял никто, даже он сам. Любимчик тренера, который не пропускал сборы национальной команды даже во времена постоянных отсидок на скамейке, неожиданно появился на позиции опорника и не внёс в игру команды никакого конструктива. Да, в опорной зоне хаоса не наблюдалось, но не случайно Роман был первым кандидатом на замену.
Глушаков – 3.0. Денис часто ошибался в 1-м тайме, заработал необязательную жёлтую карточку. После перерыва Глушаков стал активнее идти вперёд, хорошо развернул атаку с навесом Самедова и несостоявшимся ударом Смолова, старался играть в атаку и открывался под передачи партнёров. Стыдно Денису быть не должно.
Головин – 3.5. Константин Выборнов не уставал нахваливать Александра после перерыва. Не вполне разделяю его восторги, но надо признать, что во 2-м тайме он забрал много бесхозных мячей, неплохо обращался с ними. Во многом благодаря нему на определённом отрезке времени нашим удалось прижать португальцев. Но нельзя забывать, что голевой навес Геррейру сделал из-под Саши.
Жирков – 3.5. Как и вся сборная, Юрий провёл две разные половины. Во второй он стал одним из главных двигателей команды: зарабатывал штрафные, навешивал, выгр мячи пяткой с лицевой линии. Выше головы Жирков не прыгнул и вряд ли когда-то прыгнет, но что умеет и может наш ветеран делал хорошо.
Смолов – 3.0. В одиночестве Фёдору было нереально тяжело: получая мячи спиной к воротам, он не превосходил в борьбе Алвеша и Пепе. Во 2-м тайме у Смолова начали возникать моменты, но ни один из них он не реализовал. Действительно удалась форварду классная передача на Ерохина в штрафную, но в остальных эпизодах как большой мастер он не сыграл.
Ерохин – 3.0. Не сказать, что Александр своим выходом в перерыве привнёс в игру команды именно то, чего ей не хватало. Просто вся сборная перестроилась (тот же Головин ушёл в центр) и вышла на 2-м тайм с другим настроем. Александр мог и получше распорядиться мячом, когда оказался с ним в штрафной и прострел на соперников.
Полоз – 3.0. Дмитрия небезосновательно ждали в старте, но Черчесов не пойми почему начал мудрить с составом, выпустил 7 игроков оборонительного плана и пропустил на 8-й минуте. Полоза очень не хватало Смолову, пока ещё ростовчанин бодро вышел на замену, но удержать заданную в начале планку активности не смог.
Бухаров – б/о. Бился, боролся, мог сыграть главную роль в новом видеоповторе. Но всё-таки когда навесы Джикии летят в девятку чужих ворот, проявить себя за 10 минут таргетмену трудно.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: твиттер сборной России
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