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Россия - Португалия: оценки нашей команды

Россия - Португалия: оценки нашей командыСборная России начала играть в футбол с Португалией только после перерыва, потому и проиграла чемпионам Европы. Rusfootball.info разбирает действия команды Черчесова, в стартовом составе которого был явный перебор разрушителей.

Акинфеев – 4.0. В 100-м матче за сборную России Игорь не заслужил больших претензий, хотя он сам считает пропущенный гол своей ошибкой на 80%. Но с остальной работой, которой было достаточно (6:0 в пользу Португалии по ударам в створ) Игорь справился достойно. Особенно запомнился, конечно, сэйв после удара Андре Силвы.

Самедов – 3.0. 1-й тайм получился не самым трудным для Александра, поскольку соперник в основном атаковал другим флангом. Но и впереди он не запомнился ничем. Во 2-м тайме едва не стал автором голевой передачи на Смолова.

Джикия – 3.0. Как и Самедову, на Джикию выпадала в 1-м тайме не такая серьёзная нагрузка. После перерыва Георгий стал одной из самых заметных и неоднозначных фигур встречи: он вчистую проиграл единоборство Андре Силве, лягнул Пепе, заблокировал удар того же Андре с убойной позиции и дважды чуть было не сравнял счёт в добавленное время.

Васин – 3.0. В одном из эпизодов Виктор был просто унижен Роналду, когда Криштиану после танцев около мяча пробил с острого угла в ноги Акинфееву. Но в остальном Васин страховал проваливавшихся на правом фланге партнёров и смотрелся не так плохо, по крайней мере не проигрывал верх вчистую. Расстроило, что на сей раз мы так и не смогли достать из рукава козырь в лице Васина у чужих ворот.

Кудряшов – 2.0. Гол Роналду не должен был удивить тех, кто смотрел товарищеский матч с Чили. Вспомните, как Артуро Видаль уничтожал Кудряшова в воздухе. Только если чилиец мазал, Роналду свой шанс использовал. Момент, в котором Криштиану бил в пустые ворота головой, также начался с лёгкого обыгрыша Кудряшова. Нивелировать ошибки Комбарова на фланге Фёдор тоже не мог, сложно без Бердыева.

Комбаров – 2.5. Португальцы в 1-м тайме давили через правый фланг и правильно сделали: матчи с Чили и Португалией показали, что за чемпионский сезон в «Спартаке» Дмитрий не стал защитником другого уровня, просто уровень РФПЛ позволял ему в прошедшем чемпионате смотреться хорошо. В Лиге чемпионов будет интересно.

Шишкин – 2.5. Пожалуй, сегодняшнего выхода Романа не понял никто, даже он сам. Любимчик тренера, который не пропускал сборы национальной команды даже во времена постоянных отсидок на скамейке, неожиданно появился на позиции опорника и не внёс в игру команды никакого конструктива. Да, в опорной зоне хаоса не наблюдалось, но не случайно Роман был первым кандидатом на замену.

Глушаков – 3.0. Денис часто ошибался в 1-м тайме, заработал необязательную жёлтую карточку. После перерыва Глушаков стал активнее идти вперёд, хорошо развернул атаку с навесом Самедова и несостоявшимся ударом Смолова, старался играть в атаку и открывался под передачи партнёров. Стыдно Денису быть не должно.

Головин – 3.5. Константин Выборнов не уставал нахваливать Александра после перерыва. Не вполне разделяю его восторги, но надо признать, что во 2-м тайме он забрал много бесхозных мячей, неплохо обращался с ними. Во многом благодаря нему на определённом отрезке времени нашим удалось прижать португальцев. Но нельзя забывать, что голевой навес Геррейру сделал из-под Саши.

Жирков – 3.5. Как и вся сборная, Юрий провёл две разные половины. Во второй он стал одним из главных двигателей команды: зарабатывал штрафные, навешивал, выгр мячи пяткой с лицевой линии. Выше головы Жирков не прыгнул и вряд ли когда-то прыгнет, но что умеет и может наш ветеран делал хорошо.

Смолов – 3.0. В одиночестве Фёдору было нереально тяжело: получая мячи спиной к воротам, он не превосходил в борьбе Алвеша и Пепе. Во 2-м тайме у Смолова начали возникать моменты, но ни один из них он не реализовал. Действительно удалась форварду классная передача на Ерохина в штрафную, но в остальных эпизодах как большой мастер он не сыграл.



Ерохин – 3.0. Не сказать, что Александр своим выходом в перерыве привнёс в игру команды именно то, чего ей не хватало. Просто вся сборная перестроилась (тот же Головин ушёл в центр) и вышла на 2-м тайм с другим настроем. Александр мог и получше распорядиться мячом, когда оказался с ним в штрафной и прострел на соперников.

Полоз – 3.0. Дмитрия небезосновательно ждали в старте, но Черчесов не пойми почему начал мудрить с составом, выпустил 7 игроков оборонительного плана и пропустил на 8-й минуте. Полоза очень не хватало Смолову, пока ещё ростовчанин бодро вышел на замену, но удержать заданную в начале планку активности не смог.

Бухаров – б/о. Бился, боролся, мог сыграть главную роль в новом видеоповторе. Но всё-таки когда навесы Джикии летят в девятку чужих ворот, проявить себя за 10 минут таргетмену трудно.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: твиттер сборной России
Теги: Сборная России Сборная Португалии Акинфеев
Сегодня, 20:59
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5
(0)
№5 Написал: Sergeevich_3 (Сегодня, 21:56) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Я понимаю что для Спартака все игроки ЦСКА говно априори, но будьте же хоть немного адекватны. Головин играл хорошо, по крайней мере лучше чем Глушаков, с которым они сегодня на схожих позициях играли и который через раз мяч терял


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Pfkegjbl
Регистрация: 25.02.2016
№4 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 21:49) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Головин в этом по крайней мере матче был главным мотором. Глаза вставьте себе, что-ли...
Регистрация: 12.06.2016
№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 21:18) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: DedMoroZ
Главному тормозу сборной головину одна из самых высоких оценок?! Шутники однако...


Ну, он набирает обороты, на "Евро 16" он вообще на поле был незаметен, сегодня хоть мяча пару раз коснулся
Регистрация: 29.08.2016
№2 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 21:18) #
  • +1
  •  (5)
online

В команде нет лидера.Дениска-это похороны...Жаль конечно нет Дзагоева.
Регистрация: 24.11.2016
№1 Написал: DedMoroZ Россия (Сегодня, 21:13) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Главному тормозу сборной головину одна из самых высоких оценок?! Шутники однако...
Регистрация: 12.02.2012
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