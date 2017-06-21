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Криштиану Роналду: Португалия впервые побеждает в России, я очень рад!

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду был признан лучшим игроком матча против сборной России и очень быстро и лаконично выступил перед журналистами на специальной пресс-конференции. Корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин передает слова Криштиану:

"Я очень рад. Мы знали, что игра будет очень сложной. Мы играли против очень сложной команды. Португалия впервые побеждает в России. Наша команда сыграла очень хорошо против соперника, игравшего дома. Трибуны сильно давили на нас, но мы сыграли лучше соперника. У нас четыре очка и можно поздравить нашу команду. Большое спасибо!" - заявил Роналду и быстро покинул зал для пресс-конференций.
Теги: Сборная России Сборная Португалии Роналду
Сегодня, 21:02
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(1)
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 21:38) #
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online

pensive
Регистрация: 26.04.2017
№3 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 21:12) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Португальцы Молодцы Играли с Душой и в свою игру, Затратили столько сил Сколько хотели, Ведь это Сборище Пешеходов вообще ничего не хотела. !!!
Регистрация: 18.03.2012
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:09) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
тут - впервые
а вот матч на жозе алваладе 13 назад....один только тот матч стоил всех наших побед и ничьих


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Приговор (Сегодня, 21:08) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
португальцы были дохлые, а наши - дохлее могут быть только наши
Регистрация: 5.05.2017
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