Игорь Акинфеев: думаю, пропущенный гол на 80 процентов – моя ошибка

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев в эфире телеканала "Матч ТВ" прокомментировал поражение от Португалии в матче Кубка конфедераций."Не скажу, что у нас были стопроцентные моменты, но точно была осмысленная, комбинационная игра. Вы сами видели, какие великаны у них играли сзади. Но результат всегда говорит сам за себя, мы проиграли.Сотая игра? Хочется отмечать такие даты победами, но, ничего страшного, ребята бились, будем разбираться в произошедшем.Думаю, пропущенный гол на 80 процентов – моя ошибка. Будем дальше работать и надеяться, что таких глупых ошибок больше не будет", - сказал Акинфеев.