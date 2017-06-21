Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:49
Валерий Рейнгольд: во 2-м тайме наши прибавили в движении, но всё равно создали только 1 момент
Валерий Рейнгольд: во 2-м тайме наши прибавили в движении, но всё равно создали только 1 момент
20:00
Кто не рискует, тот... (4)
Кто не рискует, тот... (4)
13:40
Главный тренер сборной Камеруна недоволен организацией перемещения его команды на КК-2017 (14)
Главный тренер сборной Камеруна недоволен организацией перемещения его команды на КК-2017 (14)
Игорь Акинфеев: думаю, пропущенный гол на 80 процентов – моя ошибка
Голкипер сборной России Игорь Акинфеев в эфире телеканала "Матч ТВ" прокомментировал поражение от Португалии в матче Кубка конфедераций.
"Не скажу, что у нас были стопроцентные моменты, но точно была осмысленная, комбинационная игра. Вы сами видели, какие великаны у них играли сзади. Но результат всегда говорит сам за себя, мы проиграли.
Сотая игра? Хочется отмечать такие даты победами, но, ничего страшного, ребята бились, будем разбираться в произошедшем.
Думаю, пропущенный гол на 80 процентов – моя ошибка. Будем дальше работать и надеяться, что таких глупых ошибок больше не будет", - сказал Акинфеев.
"Не скажу, что у нас были стопроцентные моменты, но точно была осмысленная, комбинационная игра. Вы сами видели, какие великаны у них играли сзади. Но результат всегда говорит сам за себя, мы проиграли.
Сотая игра? Хочется отмечать такие даты победами, но, ничего страшного, ребята бились, будем разбираться в произошедшем.
Думаю, пропущенный гол на 80 процентов – моя ошибка. Будем дальше работать и надеяться, что таких глупых ошибок больше не будет", - сказал Акинфеев.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.