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Игорь Акинфеев: думаю, пропущенный гол на 80 процентов – моя ошибка

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев в эфире телеканала "Матч ТВ" прокомментировал поражение от Португалии в матче Кубка конфедераций.

"Не скажу, что у нас были стопроцентные моменты, но точно была осмысленная, комбинационная игра. Вы сами видели, какие великаны у них играли сзади. Но результат всегда говорит сам за себя, мы проиграли.

Сотая игра? Хочется отмечать такие даты победами, но, ничего страшного, ребята бились, будем разбираться в произошедшем.

Думаю, пропущенный гол на 80 процентов – моя ошибка. Будем дальше работать и надеяться, что таких глупых ошибок больше не будет", - сказал Акинфеев.
Теги: Акинфеев Сборная Португалии Сборная России
Сегодня, 21:40
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№8 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 21:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Мертвый мяч потом потащил-в рассчете.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:56) #
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online

Да нет это "Арестант" , никакой ошибки всё четко.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№6 Написал: Antip7 (Сегодня, 21:55) #
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online

Цитата: vlees1
Да там Головин не добежал и дал подать спокойно,а там дальше уже Кудряш упустил Роналду


Там все трое лажу устроили. Но кроме этого момента ни к Акинфееву, ни к Кудряшову претензий нет
Регистрация: 29.08.2016
№5 Написал: len_obl_kirishi Кириши (Сегодня, 21:54) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Слишком самокритично. Сегодня один из лучших
Регистрация: 21.06.2017
№4 Написал: vlees1 (Сегодня, 21:53) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да там Головин не добежал и дал подать спокойно,а там дальше уже Кудряш упустил Роналду
Регистрация: 13.05.2017
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:53) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Молодец. Потянуть можно было бы, ошибка была в попытке сыграть на выходе, потом не успел правильно встать на ноги, чтобы вытащить этот удар...

Потом исправился.
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:52) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надоели до безобразия твои ляпы на крупных турнирах, это уже психология
Регистрация: 2.02.2012
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 21:49) #
  • -1
  •  (5)
online

у Игоря очень часто стали такие ошибки появляться
Регистрация: 8.01.2017
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