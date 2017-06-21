Валерий Рейнгольд: во 2-м тайме наши прибавили в движении, но всё равно создали только 1 момент

Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд в эксклюзивном интервью корреспондентуВладиславу Щеколдину выделил главные недостатки в игре сборной России против Португалии (0:1).– Два абсолютно разных тайма сыграла наша сборная. 1-й проиграли вчистую, провалили, во 2-м прибавили в движении. Но этого мало. Движение должны быть полезным. Единственный момент был у Джикии с углового. Надо создавать моменты, а вратарь португальцев был без работы, в то время как Акинфеев выручал.Хотя он мог и не пропустить 1-й гол: мяч летел полчаса, выбей его кулаком. Так бы сыграл вратарь хорошего европейского уровня, но в Европу его и не берут, потому что на выходах он играет безобразно. Это грубейшая ошибка Акинфеева – все молчат. Комментаторы начали хвалить его за сэйв, но вратарь и должен выручать.Не знаю, какую установку давал Черчесов. Я думал, что Васин будет опекать Роналду при навесах и стандартных чуть ли не персонально, потому что Виктор хорошо играет в воздухе. Почему с Роналду оказался Кудряшов?Мастерства нашим не хватает. Единственный, кого могу похвалить – это Головин. Парень провёл приличную работу, но надо, чтобы его кто-то поддержал. Если бы 5-6 человек в атаке так сыграли, мы бы выиграли. А Роналду – величина огромная. Был момент – он его использовал. Наших было 5, а он 1.Да, в Португалии есть один уникальный человек, но непонятно, чего испугались, почему не играли так сначала? Что забыл в сборной Шишкин? Что он делал?Мексика и Португалия, в принципе, играет в одинаковый футбол. Вряд ли с Мексикой будет намного легче. Думаю, шансов с Мексикой нет. Там есть исполнители, которые могут перевернуть всё с ног на голову. Надо думать, как и чем играть. Та тактика, которую выбрал Черчесов, мне не по нутру. Мы играем дома, надо было связать португальцев по рукам и ногам, а 1-й тайм профукали.