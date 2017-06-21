Сборная Мексики обыграла Новую Зеландию и обошла Россию в группе

Сборная Мексики одержала победу над командой Новой Зеландии и поднялась на второе место в группе, обойдя Россию. Первое место занимает Португалия, а новозеландцы располагаются на 4-й строчке.Кубок конфедерацийГруппа A. 2-й турСтадион: Фишт (Сочи, Россия): Хименес, 54, Перальта, 72 - Вуд, 42.Мексика: Талавера, Араухо, Аланис (Эррера, 46), Сальседо (Морено, 33, Маркес, 68), Рейес, Фабиан, Хименес, Акино, дос Сантос, Дамм, Перальта.Новая Зеландия: Маринович, Винне, Боксолл, Смит, Дюрант, Ингэм (Паттерсон, 82), Льюис (Туилома, 58), Макглинчи, Рохас (Барбарусес, 73), Томас, Вуд.Предупреждения: дос Сантос, 90+5, Рейес, 90+6, Боксолл, 90+6.