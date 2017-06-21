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Сборная Мексики обыграла Новую Зеландию и обошла Россию в группе

Сборная Мексики одержала победу над командой Новой Зеландии и поднялась на второе место в группе, обойдя Россию. Первое место занимает Португалия, а новозеландцы располагаются на 4-й строчке.

Кубок конфедераций

Группа A. 2-й тур

Стадион: Фишт (Сочи, Россия)

Мексика - Новая Зеландия 2:1

Голы: Хименес, 54, Перальта, 72 - Вуд, 42.

Мексика: Талавера, Араухо, Аланис (Эррера, 46), Сальседо (Морено, 33, Маркес, 68), Рейес, Фабиан, Хименес, Акино, дос Сантос, Дамм, Перальта.

Новая Зеландия: Маринович, Винне, Боксолл, Смит, Дюрант, Ингэм (Паттерсон, 82), Льюис (Туилома, 58), Макглинчи, Рохас (Барбарусес, 73), Томас, Вуд.

Предупреждения: дос Сантос, 90+5, Рейес, 90+6, Боксолл, 90+6.
Теги: Сборная Мексики сборная Новой Зеландии
Вчера, 22:58
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44
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№44 Написал: vlees1 (Сегодня, 00:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
len_obl_kirishi,
лимит убил весь наш футбол,что единственный нормальный правый защитник который у нас сейчас ест это Фернадес,плюс Черчес сделал большую ошибку не вызвав Денисова,сейчас он единственный нормальный опорник в стране,Глушаков это не опорник,в Спартаке всю черновую работу за него делает Фернадо,отсюда у него и такое количество брака,плюс сломался Зобнин,Дзагоев,в защите играет Джикия который еще не давно играл за химик во 2 дивизионе,не стоит ждать что он сейчас выйдет и закроет лучшего игрока мира,на чм будет другой состав,Самедова не будет,вместо Комбарова скорее всего будет Жирков,других у нас сейчас нету.
Регистрация: 13.05.2017
№43 Написал: len_obl_kirishi Кириши (Сегодня, 00:00) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: vlees1
len_obl_kirishi,
Ясно,нужно было выпустить Тарасова и Миранчука,они бы показали как надо играть)

Да может и от них толку было бы не больше. Если у нас в чемпионате для своих тепличные условия созданы, ждать от них больших результатов смысла не вижу.
Регистрация: 21.06.2017
№42 Написал: vlees1 (Вчера, 23:53) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
len_obl_kirishi,
Ясно,нужно было выпустить Тарасова и Миранчука,они бы показали как надо играть)
Регистрация: 13.05.2017
№41 Написал: len_obl_kirishi Кириши (Вчера, 23:51) #
  • 0
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: vlees1
len_obl_kirishi,
Только почему та сегодня дал спокойно подать в штрафную игроку Португалии игрок Цска,потерял позицию и дал пробить Роналду игрок Ростова,а на выходе из ворот ошибся опять же игрок цска Игаааарь,который потом сам же и признал свою ошибку,надеюсь когда нибудь игроки 5 колеса дорастут до основы сборной и покажут всем как надо играть:)

Нужно рассматривать игру в целом. В эпизоде с голом Игорь может и ошибся, но потом спасал и не раз. Думаю был бы ребров счет был бы больше. А на всем этапе игры слабее всех выглядела полузащита, в которой мы знаем кто играл. Уровень Глушакова самеда комбарова это игра с сан-марино латвией и новой зеландией, не больше
Регистрация: 21.06.2017
№40 Написал: vlees1 (Вчера, 23:46) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
sanyapytilin,
Комбаров дно,Самедов всегда так играл,одни подачи,просто был бы Дзюба он бы забил,там сегодня был момент когда Самедов нормально подал и Смолову не хватило роста чтобы дотянуться до мяча,слишком высокие у всех ожидания от нашей сборной,сыграли на своем уровне)
Регистрация: 13.05.2017
№39 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:43) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees1
len_obl_kirishi,
Только почему та сегодня дал спокойно подать в штрафную игроку Португалии игрок Цска,потерял позицию и дал пробить Роналду игрок Ростова,а на выходе из ворот ошибся опять же игрок цска Игаааарь,который потом сам же и признал свою ошибку,надеюсь когда нибудь игроки 5 колеса дорастут до основы сборной и покажут всем как надо играть:)

Отличный анализ.
А что делали сегодня на поле Комбаров и Самедов, вечно подающий в молоко? В свою ли игру сыграл Глушаков? Понравилась ли лавка Канунникову, ему на ней плотно сидеть...
Регистрация: 6.01.2006
№38 Написал: vlees1 (Вчера, 23:39) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
len_obl_kirishi,
Только почему та сегодня дал спокойно подать в штрафную игроку Португалии игрок Цска,потерял позицию и дал пробить Роналду игрок Ростова,а на выходе из ворот ошибся опять же игрок цска Игаааарь,который потом сам же и признал свою ошибку,надеюсь когда нибудь игроки 5 колеса дорастут до основы сборной и покажут всем как надо играть:)
Регистрация: 13.05.2017
№37 Написал: Он_вам_не_димон Не совок 2.0 (Вчера, 23:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Главно
Цитата: robinzen
Цитата: utekay
Мексиканцы наших вынесут!
Самодур Черчесов этому поспособствует.

Не самодур он. "Осторожен", как и Слуцкий. Не хочет начинать играть сразу "от себя", как в концовке 2-го тайма. Не понимает, что только так и рождаются КОМАНДЫ.

Глааное в защите зашиться


--------------------
И не устану повторять
Не надо Вову выбирать!
Регистрация: 18.06.2017
№36 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 23:38) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: anonymous
Цитата: syamtomov
Посмотрим, какой состав у Мексики будет с нами.
По этому матчу они не впечатлили.
У ТАКОЙ сборной Мексики нашим выиграть вполне по силам.
Только бы Черчесов с ними опять схему с пятью защитниками, как с португальцами, не применил.
Было бы хорошо сыграть с мексиканцами в два нападающих.

ты думаешь они с нами дублем будут играть?)

Дублем/не дублем, а нашей сборной терять-то уже нечего.
Очень надеюсь, что Черчесов выберет на матч более наступательную тактику.
И ДВА НАПАДАЮЩИХ В СТАРТОВОМ СОСТАВЕ!
Регистрация: 6.08.2008
№35 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 23:35) #
  • 0
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[quote=utekay]Мексиканцы наших вынесут!
Самодур Черчесов этому поспособствует.[/quote Этому поспособствовал тот, кто Черчеса вообще поставил. Еще бы Кирьякова с Шалимовым патриотизму учить пришли в сборную.
Регистрация: 12.11.2007
№34 Написал: robinzen Санкт_петербург (Вчера, 23:35) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Мексиканцы наших вынесут!
Самодур Черчесов этому поспособствует.

Не самодур он. "Осторожен", как и Слуцкий. Не хочет начинать играть сразу "от себя", как в концовке 2-го тайма. Не понимает, что только так и рождаются КОМАНДЫ.
Регистрация: 24.09.2013
№33 Написал: len_obl_kirishi Кириши (Вчера, 23:34) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: vlees1
len_obl_kirishi,
Защитник российской команды Роман Шишкин, по мнению болельщиков, стал худшим, так считают 32% пользователей.

Свободен,понимаю что у тебя к Глушакову предвзятое отношение,кинул ваше колесо,уж так то сильно не страдай лифчик черкизовский:)

Хаха вот видишь Шишкин ваш воспитанник как и пол этой уг команды. Согласен глушак был не так плох как азер кудряш и комбар. Просто так складывается, что все дно которое сейчас играет за нашу сборную связанно со свинарником. sweat_smile
Регистрация: 21.06.2017
№32 Написал: robinzen Санкт_петербург (Вчера, 23:33) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Первое место занимает Португалия, а новозеландцы располагаются на 4-й строчке.

Ничего, мы с осетином ещё - и пятую займем! smile
Регистрация: 24.09.2013
№31 Написал: anonymous (Вчера, 23:30) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: sanyapytilin
Цитата: CostaNj
Друзья, ну хватит ныть! Ребята сегодня бились! Ну кто верил в победу над португалами?? У новой зеландии выиграли, что вам еще нужно?? Посмотрим, что будет 24ого.

Мы первый раз проиграли португалам дома.
При этом не нанеся ни одного удара в створ...
Смысл из группы выходить, там Чили или Германия, а это досвидули автоматом.

смысл в матче за 3е место, но мы из группы не выйдем
Регистрация: 8.01.2017
№30 Написал: vlees1 (Вчера, 23:27) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
len_obl_kirishi,
Защитник российской команды Роман Шишкин, по мнению болельщиков, стал худшим, так считают 32% пользователей.

Свободен,понимаю что у тебя к Глушакову предвзятое отношение,кинул ваше колесо,уж так то сильно не страдай лифчик черкизовский:)
Регистрация: 13.05.2017
№29 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:27) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: CostaNj
Друзья, ну хватит ныть! Ребята сегодня бились! Ну кто верил в победу над португалами?? У новой зеландии выиграли, что вам еще нужно?? Посмотрим, что будет 24ого.

Мы первый раз проиграли португалам дома.
При этом не нанеся ни одного удара в створ...
Смысл из группы выходить, там Чили или Германия, а это досвидули автоматом.
Регистрация: 6.01.2006
№28 Написал: len_obl_kirishi Кириши (Вчера, 23:27) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: vlees1
len_obl_kirishi,
Он как раз один и пахал в центре,пока вашалузер из 5 колеса пешочком по полю ходил:)

А я все думал что он делает, а он пахал. Если бы он нормально играл, то мы бы не проигрывали среднюю линию. Но я давно заметил что у него ноги не с того места, да и в голове мозга нет, одно сено.
Регистрация: 21.06.2017
№27 Написал: anonymous (Вчера, 23:26) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: syamtomov
Посмотрим, какой состав у Мексики будет с нами.
По этому матчу они не впечатлили.
У ТАКОЙ сборной Мексики нашим выиграть вполне по силам.
Только бы Черчесов с ними опять схему с пятью защитниками, как с португальцами, не применил.
Было бы хорошо сыграть с мексиканцами в два нападающих.

ты думаешь они с нами дублем будут играть?)
Регистрация: 8.01.2017
№26 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:24) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Так и закончат.
Цитата: Zamba
рано хороните, атака у мексов есть, а вот защита

С нашей защитой им хватит и атаки.
Регистрация: 6.01.2006
№25 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:23) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мексиканцы наших вынесут!
Самодур Черчесов этому поспособствует.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№24 Написал: vlees1 (Вчера, 23:21) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
len_obl_kirishi,
Он как раз один и пахал в центре,пока ваш лузер из 5 колеса пешочком по полю ходил:)
Регистрация: 13.05.2017
№23 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 23:21) #
  • +1
  •  (1)
online

Посмотрим, какой состав у Мексики будет с нами.
По этому матчу они не впечатлили.
У ТАКОЙ сборной Мексики нашим выиграть вполне по силам.
Только бы Черчесов с ними опять схему с пятью защитниками, как с португальцами, не применил.
Было бы хорошо сыграть с мексиканцами в два нападающих.
Регистрация: 6.08.2008
№22 Написал: len_obl_kirishi Кириши (Вчера, 23:20) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: vlees1
len_obl_kirishi,
Главное что там мало лузеров из 5 колеса,один сегодня вышел и обосрался,ладно хоть на 2 тайм его не выпустили:))

Ну главное, что ваша безмозглая шл*ха весь матч тупила в центре. sweat_smile
Регистрация: 21.06.2017
№21 Написал: anonymous (Вчера, 23:18) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Antip7
Цитата: anonymous
Цитата: CostaNj
Друзья, ну хватит ныть! Ребята сегодня бились! Ну кто верил в победу над португалами?? У новой зеландии выиграли, что вам еще нужно?? Посмотрим, что будет 24ого.

если бы мы ещё зеландии просрали grinning


Сегодня мексиканцы затолкали два легких мяча, и могли еще парочку положить, не основным составом. Вы помните как забивал Глушаков? хорошо полсостава НЗ в ворота не затолкал.

само собой, это играл дубль, просто развлеклись, надо было б 3 или 4 банки положить, то положили б, сенсацией будет ничья с Мексикой. ИМХО
Регистрация: 8.01.2017
№20 Написал: Antip7 (Вчера, 23:16) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: anonymous
Цитата: CostaNj
Друзья, ну хватит ныть! Ребята сегодня бились! Ну кто верил в победу над португалами?? У новой зеландии выиграли, что вам еще нужно?? Посмотрим, что будет 24ого.

если бы мы ещё зеландии просрали grinning


Сегодня мексиканцы затолкали два легких мяча, и могли еще парочку положить, не основным составом. Вы помните как забивал Глушаков? хорошо полсостава НЗ в ворота не затолкал.
Регистрация: 29.08.2016
№19 Написал: vlees1 (Вчера, 23:15) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
len_obl_kirishi,
Главное что там мало лузеров из 5 колеса,один сегодня вышел и обосрался,ладно хоть на 2 тайм его не выпустили:))
Регистрация: 13.05.2017
№18 Написал: len_obl_kirishi Кириши (Вчера, 23:14) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: vlees1
Норм же,быстрее вылетят,у игроков будет больше времени на отдых перед чемпионатом,одна питерская шлюшка слилась из сборной и уже во всю бегает и тренируется)

Главное что в нашей сборной много ебла*ов из свинарника sweat_smile
Регистрация: 21.06.2017
№17 Написал: anonymous (Вчера, 23:13) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: CostaNj
Друзья, ну хватит ныть! Ребята сегодня бились! Ну кто верил в победу над португалами?? У новой зеландии выиграли, что вам еще нужно?? Посмотрим, что будет 24ого.

если бы мы ещё зеландии просрали grinning
Регистрация: 8.01.2017
№16 Написал: Antip7 (Вчера, 23:11) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Colambous
Думаю мексиканцы разберутся с саламычем...Через год будет тот же результат...Все как всегда в России,сначала думают жопой,а потом уже и не надо.


Да никто, видимо, и не думает совсем. Спортивные министры могут только речи пафосные толкать.. и "менять контрацепцию" каждые четыре года. А там главное, чтобы основные теневые схемы заработка не поломались, уж они то налажены будь здоров!
Регистрация: 29.08.2016
№15 Написал: CostaNj (Вчера, 23:09) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Друзья, ну хватит ныть! Ребята сегодня бились! Ну кто верил в победу над португалами?? У новой зеландии выиграли, что вам еще нужно?? Посмотрим, что будет 24ого.
Регистрация: 8.05.2017
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