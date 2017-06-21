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Дмитрий Булыкин: а вы хотели, чтобы мы сейчас на одном уровне с чемпионами Европы смотрелись?

Дмитрий Булыкин: а вы хотели, чтобы мы сейчас на одном уровне с чемпионами Европы смотрелись? Экс-нападающий «Локомотива», «Динамо», «Андерлехта», «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info дал оценку встречи сборных России и Португалии

- Сложилась ли игра так, как вы ожидали? Чего нам не хватало?

- В принципе да: все ожидали что португальцы реализуют свои моменты и забьют. Наша сборная могла использовать свои возможности, и сыграть вничью. Однако этого не произошло.

- Чего нам не хватало в атаке?

- В первую очередь реальных моментов, которые можно было бы обратить с высокой вероятностью в голы. У нас были полумоменты. Ну и их нужно было создавать больше, чтобы иметь более высокие шансы на реализацию.

Во втором тайме сборная Португалии расслабилась и стала многое нам позволять – мы имели возможности забивать. Но не вышло.

- Это больше вопросы к полузащите или к нападению?

- Почему не было создано стопроцентных моментов - это вопрос ко всем. И к полузащите, и к нападению. И к защитникам, что должны были подключаться к атакам, тут также должны быть вопросы.

Но давайте не забывать, что сборная Португалии – очень серьёзная команда. И мы могли запросто получить и второй гол, когда нашу команду спас Акинфеев. И в этом плане сложно говорить о более атакующих действиях. Но можно было сыграть и вничью этот матч.

- Есть ли у нас потенциал для роста? Может ли эта команда в чём-то добавить, чтобы через год смотреться хотя-бы на одинаковом уровне?

- А вы хотели чтобы мы на одинаковом уровне с чемпионами Европы смотрелись? Наша сборная как команда ещё формируется. Но уже видны положительные моменты: второй тайм был неплохой. Но нам не хватило в центре разыгрывающего футболиста, что мог бы давать умные передачи, и разгонял атаки сборной России. Поэтому моментов было мало, и мы так и сыграли.

- Как оцениваете связку Головин-Глушаков.

- Головин в принципе перспективный футболист, но сегодня у него все передачи были скорее назад. И, конечно, нам не хватало тех атакующих действий вперёд, что были в игре Зобнина. Но мы играем теми, кто есть. Сегодня не удалось использовать наш атакующий потенциал.

- Каковы наши шансы с Мексикой?

- Понятно что для достижения положительного результата и выдоха из группы Мексику нужно обыгрывать. Это будет важная игра. Как оцениваю шансы? 50 на 50.
Теги: Сборная России Сборная Португалии Булыкин
Вчера, 23:13
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№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 23:22) #
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Дима, с 88-го, с 88-го, пля, "не смотримся". А тут, свое поле, нефтью политое и все одно - ни куя. Значит, уже и никогда. Хотя, вот, при тренере-голландце, вроде как и глянулись. Может, опять голландца?
Регистрация: 12.11.2007
№3 Написал: len_obl_kirishi Кириши (Вчера, 23:21) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: utekay
Мы - да!
А вы разве нет?

Это ваши проблемы ))
Регистрация: 21.06.2017
№2 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Вчера, 23:20) #
  • +2
  •  (2)

А почему нет?Нахрен тогда сборная,если изначально,она комплексует...
Регистрация: 24.11.2016
№1 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:19) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мы - да!
А вы разве нет?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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