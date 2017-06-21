Дмитрий Булыкин: а вы хотели, чтобы мы сейчас на одном уровне с чемпионами Европы смотрелись?

Экс-нападающий «Локомотива», «Динамо», «Андерлехта», «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью корреспондентудал оценку встречи сборных России и Португалии- В принципе да: все ожидали что португальцы реализуют свои моменты и забьют. Наша сборная могла использовать свои возможности, и сыграть вничью. Однако этого не произошло.- В первую очередь реальных моментов, которые можно было бы обратить с высокой вероятностью в голы. У нас были полумоменты. Ну и их нужно было создавать больше, чтобы иметь более высокие шансы на реализацию.Во втором тайме сборная Португалии расслабилась и стала многое нам позволять – мы имели возможности забивать. Но не вышло.- Почему не было создано стопроцентных моментов - это вопрос ко всем. И к полузащите, и к нападению. И к защитникам, что должны были подключаться к атакам, тут также должны быть вопросы.Но давайте не забывать, что сборная Португалии – очень серьёзная команда. И мы могли запросто получить и второй гол, когда нашу команду спас Акинфеев. И в этом плане сложно говорить о более атакующих действиях. Но можно было сыграть и вничью этот матч.- А вы хотели чтобы мы на одинаковом уровне с чемпионами Европы смотрелись? Наша сборная как команда ещё формируется. Но уже видны положительные моменты: второй тайм был неплохой. Но нам не хватило в центре разыгрывающего футболиста, что мог бы давать умные передачи, и разгонял атаки сборной России. Поэтому моментов было мало, и мы так и сыграли.- Головин в принципе перспективный футболист, но сегодня у него все передачи были скорее назад. И, конечно, нам не хватало тех атакующих действий вперёд, что были в игре Зобнина. Но мы играем теми, кто есть. Сегодня не удалось использовать наш атакующий потенциал.- Понятно что для достижения положительного результата и выдоха из группы Мексику нужно обыгрывать. Это будет важная игра. Как оцениваю шансы? 50 на 50.