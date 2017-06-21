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Анзор Кавазашвили: федерация нашего футбола думает, как снять лимит на легионеров, а мы опять останемся в заднице
Знаменитый в прошлом голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мыслями от просмотра двух первых матчей сборной России на Кубке Конфедераций-2017.
- В первую очередь, вы известны, как вратарь. Можно говорить, что результат предрешился на восьмой минуте?
- (Смеётся) Это что ж вы так плохо... Почему вы так решили? Игра идёт до 90-ой минуты. Мы всегда должны ждать чуда. Где-то бывают спады: в начале, в середине матча, во втором тайме, а в конце всё равно можно забить гол. В матче Португалии с Мексикой первые расслабились и получили второй гол. Футбол - непредсказуемый вид спорта, где надо быть всегда готовым. По вашему, пропустив на восьмой минуте гол, мы должны заканчивать матч и не играть до конца? Поднять лапки, неспособными играть? Любая команда будет играть до последней секунды, чтобы достичь успеха. Поэтому, пожалуйста, в панику не впадайте и не говорите о том, что мы не готовы драться до последней секунды. Тем более сейчас, когда идёт подбор игроков, сыгранность новых футболистов, становление команды. Черчесов ещё не определился с составом, он пытается выпускать кого-то из резерва в основной состав и тому подобное. Ему надо время. Вовремя подоспел Кубок Конфедераций. Как нигде, здесь можно проверить уровень футболистов. Поэтому, самое главное, не волнуйтесь.
- Я имел ввиду немного другое. Сборная Португалии, забив, может играть в свою игру, и мы, как минимум, поставили себя в тяжёлое положение.
- Я понимаю, о чём вы. Вы задали мне так вопрос, мол, нам гол забили, и больше играть уже не нужно, ведь они показали свою силу и мощь. Это неправильно. Они показывают игру, по возможности, сыгранной команды, и, если у них появляются молодые пацаны в чемпионате Португалии, они сразу берут их на заметку. К сожалению, у нас мало парней, окончивших футбольные школы, которые могут похвастаться игрой в 17 лет за основной состав команды премьер-лиги. Поэтому у нас идёт полное нарушение тех принципов, что были в Советском Союзе. Давайте думать, как подготовить резервные команды к игре во второй, первой лиге, премьер-лиге. А эти команды сейчас думают о другом. Федерация футбола, президенты клубов думают, как бы усилить свои команды премьер-лиги по требованию главных тренеров, как снять лимит на легионеров и так далее. И мы опять останемся в заднице, будем ждать, где взять молодого футболиста, который будет играть постоянно и блестяще в премьер-лиге. У нас в этом плане пока нет сдвигов вперёд.
- Вы, в своё время, достигли успеха в молодые годы.
- В 16 лет, с 57-го по 59-ый, я играл за все сборные Союза., начиная с юношей, молодёжи и второй сборной. Когда достиг зрелого возраста, в 64-ом году, меня призвали в первую сборную. Это говорит о чём? Все талантливые мальчики были на виду, записывались в блокноты тренерского штаба сборной СССР. Сегодня такой конкуренции, как в Советском Союзе, к сожалению, нет. В каждом клубе найдёте одного-двух мало-мальски хороших футболистов? Классных футболистов у нас нету. Допустим, сегодня вы с удовольствием посмотрели игру Смолова, и надеетесь, что он станет звездой европейского футбола. А я сравниваю с игрой с Новой Зеландией. Ему позволили играть за счёт открываний, за счёт паса, контратак, которые он сумел показать. А сегодня португальцы ему этого не позволили. И поэтому он был незаметен. Вот я и спрашиваю - есть у нас классные футболисты или нет? В прошлом матче лучшим назвали Глушакова, в этом взяли в пример Головина. Но поймите одно - лучшим футболиста называют при нескольких вариантах. Умеет выдерживать большую нагрузку - раз! Имеется великолепная техника на футбольном поле - два! Есть шансы реализовать голевые моменты - три! И имеются ли лидерские качества? Взять эти четыре качества, не могу сказать этого про Головина. Есть у него работа, он умеет бегать в центре поля, но сказать, что он полузащитник европейского уровня, я не могу. Поэтому и не хочу осуждать сборную России и Черчесова до чемпионата мира, ведь у нас есть время. А то, что, кроме Акинфеева, он не взял опытных игроков сейчас, это ни о чём не говорит. Он ещё может вызвать их на чемпионат мира 2018-го года. Зачем их сейчас таскать, когда можно воспитать новых футболистов, правильно я говорю?
- Что касается Акинфеева и вратарей. Как можно было не взять Беленова и Реброва, проведших хороший сезон в своих клубах?
- Я полностью согласен с вами. Но это всё зависит от главного тренера. Обратите внимание, в Советском Союзе были вратари Яшин, Маслаченко, Рудаков, Банников, Пшеничников, Кавазашвили. Вратарей было полно! Тренеры сборной Качалин, Никушин, Морозов могли поставить любого вратаря, и мы ничего не прогадали бы. А сегодня многие вратари могли бы играть наравне с Акинфеевым. На месте Черчесова я дал бы ему отдохнуть. У нас есть подросшие вратари, которые за клубы играют. Здесь чисто психология идёт, чистый мандраж. Человек должен быть, по настоящему, нахальным, агрессивным и думать, как он войдёт в новый коллектив. Когда мы уже не будем думать, ой-ай-ой, кого ставить? И начинается, полевых игроков всех заиграли, а вратарь новый, взял замандражил, пропустил на чемпионате мира и что тогда делать?
- Ехать домой?
- А я о чём говорю? Он ещё не определился, берёт 22-26 людей в состав. У нас нет чистого нападающего. Смолов не такой. Дзюба, перейдя в "Зенит", постепенно начал деградировать. Бухарова выпустили сегодня, но мы знаем, что такое Бухаров. На Бухарова должны работать, пахать, чтобы он забил гол. Сам-то он не умеет. А Смолов может сам забить гол - это большая разница. Был бы у нас здоровый Дзюба, без звёздной болезни... У него прекрасные данные, несмотря на рост, он может прикрыть мяч на пятачке, закрыть его от лица атакующего защитника, и развернуться, и ударить, и пас вернуть, и так далее. У него всё это Богом дано, но видно, что он нос задрал и сбавил в игре. А кто сбавил в игре, того нужно сажать в запас. Лучшие из лучших не могут доказать это на деле.
- В чём эти игроки могут прибавить? В чём потенциал роста?
- Я не думаю, не верю, что тот состав, что у нас есть сейчас, может подняться до уровня футболистов европейского уровня, потому что это фактически невозможно. А то, как выступит на ЧМ наша сборная, зависит от того, как Черчесов сумеет скомплектовать команду. Дать характеристику 2-3 игрокам, которые могут стать хорошими футболистами на европейском уровне, я могу, но мне хочется видеть и тех, кто последует за этими футболистами. Первая игра показала, что мы были только временами сильнее Новой Зеландии. Но, в целом, мы должны были разобраться с этой командой легко, непринуждённо. Меня порадовало, что несколько атак начинались с линии своей штрафной площади, когда в одно касание выходили вперёд и завершали атаки ударами по воротам. Вот так и надо играть в современном футболе, так играют английские клубы, между прочим. В Англии своя конституция, Евросоюз, наши футболисты из братских стран. Они получают работу, не являясь легионерами. Легионеры у них - это люди из дальних стран, Южной Америки и так далее. А мы думаем о своём на перспективу, и оно не получается, вот и всё. Я очень надеюсь, что Черчесов своим упрямым характером, умением наладит тренировочный процесс сборной. Нам нужны свои футболисты, мы не играем только клубные турниры, главное - это сборная, а у сборной пополнения пока нет.
- В первую очередь, вы известны, как вратарь. Можно говорить, что результат предрешился на восьмой минуте?
- (Смеётся) Это что ж вы так плохо... Почему вы так решили? Игра идёт до 90-ой минуты. Мы всегда должны ждать чуда. Где-то бывают спады: в начале, в середине матча, во втором тайме, а в конце всё равно можно забить гол. В матче Португалии с Мексикой первые расслабились и получили второй гол. Футбол - непредсказуемый вид спорта, где надо быть всегда готовым. По вашему, пропустив на восьмой минуте гол, мы должны заканчивать матч и не играть до конца? Поднять лапки, неспособными играть? Любая команда будет играть до последней секунды, чтобы достичь успеха. Поэтому, пожалуйста, в панику не впадайте и не говорите о том, что мы не готовы драться до последней секунды. Тем более сейчас, когда идёт подбор игроков, сыгранность новых футболистов, становление команды. Черчесов ещё не определился с составом, он пытается выпускать кого-то из резерва в основной состав и тому подобное. Ему надо время. Вовремя подоспел Кубок Конфедераций. Как нигде, здесь можно проверить уровень футболистов. Поэтому, самое главное, не волнуйтесь.
- Я имел ввиду немного другое. Сборная Португалии, забив, может играть в свою игру, и мы, как минимум, поставили себя в тяжёлое положение.
- Я понимаю, о чём вы. Вы задали мне так вопрос, мол, нам гол забили, и больше играть уже не нужно, ведь они показали свою силу и мощь. Это неправильно. Они показывают игру, по возможности, сыгранной команды, и, если у них появляются молодые пацаны в чемпионате Португалии, они сразу берут их на заметку. К сожалению, у нас мало парней, окончивших футбольные школы, которые могут похвастаться игрой в 17 лет за основной состав команды премьер-лиги. Поэтому у нас идёт полное нарушение тех принципов, что были в Советском Союзе. Давайте думать, как подготовить резервные команды к игре во второй, первой лиге, премьер-лиге. А эти команды сейчас думают о другом. Федерация футбола, президенты клубов думают, как бы усилить свои команды премьер-лиги по требованию главных тренеров, как снять лимит на легионеров и так далее. И мы опять останемся в заднице, будем ждать, где взять молодого футболиста, который будет играть постоянно и блестяще в премьер-лиге. У нас в этом плане пока нет сдвигов вперёд.
- Вы, в своё время, достигли успеха в молодые годы.
- В 16 лет, с 57-го по 59-ый, я играл за все сборные Союза., начиная с юношей, молодёжи и второй сборной. Когда достиг зрелого возраста, в 64-ом году, меня призвали в первую сборную. Это говорит о чём? Все талантливые мальчики были на виду, записывались в блокноты тренерского штаба сборной СССР. Сегодня такой конкуренции, как в Советском Союзе, к сожалению, нет. В каждом клубе найдёте одного-двух мало-мальски хороших футболистов? Классных футболистов у нас нету. Допустим, сегодня вы с удовольствием посмотрели игру Смолова, и надеетесь, что он станет звездой европейского футбола. А я сравниваю с игрой с Новой Зеландией. Ему позволили играть за счёт открываний, за счёт паса, контратак, которые он сумел показать. А сегодня португальцы ему этого не позволили. И поэтому он был незаметен. Вот я и спрашиваю - есть у нас классные футболисты или нет? В прошлом матче лучшим назвали Глушакова, в этом взяли в пример Головина. Но поймите одно - лучшим футболиста называют при нескольких вариантах. Умеет выдерживать большую нагрузку - раз! Имеется великолепная техника на футбольном поле - два! Есть шансы реализовать голевые моменты - три! И имеются ли лидерские качества? Взять эти четыре качества, не могу сказать этого про Головина. Есть у него работа, он умеет бегать в центре поля, но сказать, что он полузащитник европейского уровня, я не могу. Поэтому и не хочу осуждать сборную России и Черчесова до чемпионата мира, ведь у нас есть время. А то, что, кроме Акинфеева, он не взял опытных игроков сейчас, это ни о чём не говорит. Он ещё может вызвать их на чемпионат мира 2018-го года. Зачем их сейчас таскать, когда можно воспитать новых футболистов, правильно я говорю?
- Что касается Акинфеева и вратарей. Как можно было не взять Беленова и Реброва, проведших хороший сезон в своих клубах?
- Я полностью согласен с вами. Но это всё зависит от главного тренера. Обратите внимание, в Советском Союзе были вратари Яшин, Маслаченко, Рудаков, Банников, Пшеничников, Кавазашвили. Вратарей было полно! Тренеры сборной Качалин, Никушин, Морозов могли поставить любого вратаря, и мы ничего не прогадали бы. А сегодня многие вратари могли бы играть наравне с Акинфеевым. На месте Черчесова я дал бы ему отдохнуть. У нас есть подросшие вратари, которые за клубы играют. Здесь чисто психология идёт, чистый мандраж. Человек должен быть, по настоящему, нахальным, агрессивным и думать, как он войдёт в новый коллектив. Когда мы уже не будем думать, ой-ай-ой, кого ставить? И начинается, полевых игроков всех заиграли, а вратарь новый, взял замандражил, пропустил на чемпионате мира и что тогда делать?
- Ехать домой?
- А я о чём говорю? Он ещё не определился, берёт 22-26 людей в состав. У нас нет чистого нападающего. Смолов не такой. Дзюба, перейдя в "Зенит", постепенно начал деградировать. Бухарова выпустили сегодня, но мы знаем, что такое Бухаров. На Бухарова должны работать, пахать, чтобы он забил гол. Сам-то он не умеет. А Смолов может сам забить гол - это большая разница. Был бы у нас здоровый Дзюба, без звёздной болезни... У него прекрасные данные, несмотря на рост, он может прикрыть мяч на пятачке, закрыть его от лица атакующего защитника, и развернуться, и ударить, и пас вернуть, и так далее. У него всё это Богом дано, но видно, что он нос задрал и сбавил в игре. А кто сбавил в игре, того нужно сажать в запас. Лучшие из лучших не могут доказать это на деле.
- В чём эти игроки могут прибавить? В чём потенциал роста?
- Я не думаю, не верю, что тот состав, что у нас есть сейчас, может подняться до уровня футболистов европейского уровня, потому что это фактически невозможно. А то, как выступит на ЧМ наша сборная, зависит от того, как Черчесов сумеет скомплектовать команду. Дать характеристику 2-3 игрокам, которые могут стать хорошими футболистами на европейском уровне, я могу, но мне хочется видеть и тех, кто последует за этими футболистами. Первая игра показала, что мы были только временами сильнее Новой Зеландии. Но, в целом, мы должны были разобраться с этой командой легко, непринуждённо. Меня порадовало, что несколько атак начинались с линии своей штрафной площади, когда в одно касание выходили вперёд и завершали атаки ударами по воротам. Вот так и надо играть в современном футболе, так играют английские клубы, между прочим. В Англии своя конституция, Евросоюз, наши футболисты из братских стран. Они получают работу, не являясь легионерами. Легионеры у них - это люди из дальних стран, Южной Америки и так далее. А мы думаем о своём на перспективу, и оно не получается, вот и всё. Я очень надеюсь, что Черчесов своим упрямым характером, умением наладит тренировочный процесс сборной. Нам нужны свои футболисты, мы не играем только клубные турниры, главное - это сборная, а у сборной пополнения пока нет.
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