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Джанлуиджи Доннарумма на следующий сезон останется в "Милане" и летом станет свободным агентом

"Милан" озвучил официальную позицию по своему голкиперу Джанлуиджи Доннарумме. Напомним, ранее вратарь отказался подписывать новое соглашение.

Так, 18-летний Доннарумма на следующий сезон станется в команде, а летом 2018 года ему будет предоставлен статус свободного агента.
Теги: Доннарумма Милан
Вчера, 23:46
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№1 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:48) #
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Болеет за:
ЦСКА
Решили сгнобить парня. А он рано лыжи смазал, контракт надо было подписывать, но с отступными и все довольны. Для 18 летнего пацана год паузы может сыграть злую шутку.
Регистрация: 6.01.2006
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