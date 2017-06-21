Джанлуиджи Доннарумма на следующий сезон останется в "Милане" и летом станет свободным агентом

"Милан" озвучил официальную позицию по своему голкиперу Джанлуиджи Доннарумме. Напомним, ранее вратарь отказался подписывать новое соглашение.Так, 18-летний Доннарумма на следующий сезон станется в команде, а летом 2018 года ему будет предоставлен статус свободного агента.