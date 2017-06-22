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Сборная России - сборная Португалии: фотоотчет матча

В матче 2-го тура Кубка конфедераций сборная России на стадионе "Спартака" принимала команду Португалии. Встреча завершилась победой чемпионов Европы со счетом 1:0. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча.























Rusfootball.info
Теги: Сборная России Сборная Португалии Фото
Сегодня, 08:34
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№2 Написал: критик (Сегодня, 10:23) #
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online

пока не поздно гнать черчесова ! вчера проиграл он своими решениями ! он лузер !
Регистрация: 7.03.2017
№1 Написал: Он_вам_не_димон Не совок 2.0 (Сегодня, 09:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Унылое говно
Очей очарованье

Не приведи увидеть российский футбол....))

Фотосет роналду ахаха


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И не устану повторять
Не надо Вову выбирать!
Регистрация: 18.06.2017
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