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"Спартак" сегодня проведет первый контрольный матч в межсезонье

"Спартак" сегодня проведет свой первый спарринг межсезонья, передает пресс-служба красно-белых в твиттере.

Подопечные Массимо Карреры на своей базе в Тарасовке сыграют со столичной командой "Чертаново", которая выступает во втором дивизионе. Начало встречи в 17:30 мск.
Теги: Спартак
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Каррера Каррера ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИООНЫ, выходят на тропу охоты stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 7.12.2016
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