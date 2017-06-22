"Спартак" сегодня проведет первый контрольный матч в межсезонье

"Спартак" сегодня проведет свой первый спарринг межсезонья, передает пресс-служба красно-белых в твиттере.Подопечные Массимо Карреры на своей базе в Тарасовке сыграют со столичной командой "Чертаново", которая выступает во втором дивизионе. Начало встречи в 17:30 мск.