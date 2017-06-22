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Златан Ибрагимович: переезжаю ли я в США? Я переезжаю в Норвегию

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович, чей контракт с манкунианцами истекает 30 июня, пошутил, что отправится в Норвегию.

"Переезжаю ли я в США? Я переезжаю в Норвегию. Как колено? Очень хорошо", - сказал Ибрагимович.

Шведский нападающий, который продолжает восстанавливаться после травмы колена, посетил Норвегию в целях продвижения своей линии одежды. Футболист побывал в Осло, посетив одну из ведущих текстильных компаний.

Чемпионат
Теги: Ибрагимович
Сегодня, 10:29
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