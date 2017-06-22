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Александр Мостовой: нам не должно быть стыдно, Португалия - другой уровень

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал поражение сборной России от команды Португалии (0:1).

– Не удивлен результатом игры. До начала встречи я говорил, что наша команда проиграет с разницей в один мяч. Португальцы уже в первом тайме могли поставить точку. Во второй половине у них было два стопроцентных момента.

Что сказать о сборной России? За исключением последних пятнадцати минут у нас ничего не было. Наиграла ли команда хотя бы на один гол? Конечно, но и сборная Португалии не осталась в стороне – они должны были забить нам еще два мяча.

Конечно, я надеялся на ничейный результат, но от класса никуда не денешься. Этот фактор сыграл решающую роль. Стоит ли винить Кудряшова в забитом мяче? Не думаю. Да, наш защитник упустил Роналду, и проиграл позицию. Но поймите одну вещь – это абсолютно разный уровень.

– Сложилось впечатление, что игроки нашей сборной в первом тайме очень нервничали. Особенно это касается защитной линии.

– Возможно. Но я скажу вам так: если бы у сборной Португалии был другой нападающий, а не Андре Силва, который упустил стопроцентный момент, у нас было бы намного больше проблем. Он просто выпал из игры.

Какие у меня эмоции от матча? Концовка стерла не самые приятные впечатления. Нет, нам не должно быть стыдно за сборную России. Об этом не может идти и речи.

– Сейчас появляется много информации об интересе к нашим футболистам со стороны топ-клубов. Это как-то влияет на игроков?

– Конечно. Не знаю, как у нынешнего поколения, но в наше время мы пытались заявить о себе. Уезжали в зарубежные команды, потому что здесь ничего не было.

Вот пишут сейчас про Головина – ну и что? Таких, как Александр в Европе тысячи. Нужно быть на голову сильнее, чтобы тебя взяли в топ-клуб. Превращается ли Головин в одного из лидеров сборной? Вне всяких сомнений. Когда он только перебрался в ЦСКА, я сразу сказал, что у этого парня есть все, чтобы стать одним из лучших.

Раньше Головин мог уделять больше внимания атаке, но сейчас, особенно это касается сборной, он очень много помогает в обороне. Поэтому Александр редко забивает, но очевидно, что делает он все правильно.

– На старте второго тайма Станислав Черчесов заменил Романа Шишкина и появился Александр Ерохин. Игра у сборной сразу пошла. Можно сказать, что тренерский штаб допустил ошибку, оставив хавбека «Ростова» на скамейке запасных?

– Сложный вопрос. Но очевидно, что во втором тайме мы сыграли куда лучше. Нужно было что-то менять в перерыве, и Черчесов это понимал.

– Какое настроение сейчас царит в раздевалке? Могут ли наши игроки быть чем-то довольны?

– Думаю, у них нет причин расстраиваться. Ситуация ведь кардинально не поменялась. У команды неплохие шансы на выход из группы.

Советский спорт
Теги: Мостовой Сборная России
Сегодня, 10:38
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№1 Написал: GS Москва (Сегодня, 10:53) #
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Стыдно должно быть Черчесу за состав в 1 тайме.
Регистрация: 22.09.2009
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