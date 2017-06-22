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Спортивный директор "Ромы" прибудет на переговоры с "Зенитом" по Костасу Маноласу

Спортивный директор "Ромы" Мончи сегодня прибудет в Санкт-Петербург для переговоров с "Зенитом" по трансферу защитника римского клуба Костаса Маноласа, информирует Il Tempo.

Сообщается, что сине-бело-голубые предложили футболисту личный контракт с зарплатой € 5 млн в год. В СМИ ранее сообщалось, что за "Зенит" предложил за Маноласа € 30 млн.
Теги: Рома Зенит Манолас Трансферы
Сегодня, 10:43
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(1)
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 10:49) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Даже так, а не наоборот?)
Видимо неплохо за него насыпали)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: Sergeevich (Сегодня, 10:47) #
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online

4 звезды,
А Вы сколько скинули?
Регистрация: 26.09.2015
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 10:46) #
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online

шикуют на наши с вами народные
Регистрация: 7.12.2016
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