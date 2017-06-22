Спортивный директор "Ромы" прибудет на переговоры с "Зенитом" по Костасу Маноласу

Спортивный директор "Ромы" Мончи сегодня прибудет в Санкт-Петербург для переговоров с "Зенитом" по трансферу защитника римского клуба Костаса Маноласа, информирует Il Tempo.Сообщается, что сине-бело-голубые предложили футболисту личный контракт с зарплатой € 5 млн в год. В СМИ ранее сообщалось, что за "Зенит" предложил за Маноласа € 30 млн.