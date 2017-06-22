Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Налоговые органы Испании начали проверку Хамеса Родригеса

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес рискует стать фигурантом еще одного налогового дела.

Налоговые органы Испании начали проверку финансовых документов колумбийца и его агента. У них есть подозрения, что Родригес, играющий в Испании с 2014 года, мог использовать схему уклонения от уплаты налогов.

СЭ
Теги: Хамес Родригес
Сегодня, 10:46
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 10:50) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Испанская налоговая все заепет.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.