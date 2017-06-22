Налоговые органы Испании начали проверку Хамеса Родригеса

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес рискует стать фигурантом еще одного налогового дела.Налоговые органы Испании начали проверку финансовых документов колумбийца и его агента. У них есть подозрения, что Родригес, играющий в Испании с 2014 года, мог использовать схему уклонения от уплаты налогов.