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Игроки сборной России не стали меняться майками с португальцами

Полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал, что после матча Кубка конфедераций между сборными России и Португалии (0:1) наши футболисты предпочли стандартному обмену игровыми футболками с соперниками поблагодарить своих болельщиков.

"Сегодня была суперподдержка! Когда мы только вышли на разминку, трибуны уже скандировали: "Россия! Россия!" Нам хотелось биться и показать, что мы готовы отдать все силы на поле.

После матча мы не менялись футболками с португальцами, потому что нужно было поблагодарить зрителей за потрясающую поддержку. А майки - не первостепенная задача", - цитирует Ерохина "Чемпионат".
Теги: Сборная России Ерохин
Сегодня, 10:51
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