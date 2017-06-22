Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Тосно" арендует лучшего молодого игрока ФНЛ

Полузащитник "Ростова" Александр Трошечкин перейдет в "Тосно", информирует "Р-Спорт".

Новичок премьер-лиги арендует 21-летнего хавбека, который был признан лучшим молодым игроком ФНЛ по итогам сезона-2016/17. Футболист присоединится к "Тосно" 23 июля.
Теги: Тосно Ростов
Сегодня, 12:59
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Долго (Сегодня, 14:44) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: афанасий
как это игрок стал лучшим именно в ФНЛ)))

Так он у вас и играл, в аренде, за Факел!


--------------------

– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
№2 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 14:09) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Факел»
Круто новость сократили и никто внимания не обратил. Трошечкин игрок Ростова, но Ростов не играл в ФНЛ, как это игрок стал лучшим именно в ФНЛ)))


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№1 Написал: Долго (Сегодня, 13:03) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Видать, Зина провела первый транш за слив матчей


--------------------

– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.