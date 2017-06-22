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Мэр Казани: энергия болельщиков на "Казань-Арене" должна помочь нам победить Мексику

Энергия болельщиков на "Казань Арене" должна помочь сборной России победить команду Мексики в матче группового этапа Кубка конфедераций, заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

"Нашей сборной отступать некуда. Вчера были моменты в матче с Португалией, было огромное желание. Энергия болельщиков должна помочь нам победить и пройти в полуфинал. Что касается возможного возвращения Португалии в Казань на полуфинал, то мы рады любой команде", - заявил Метшин.

В Казани перед Кубком конфедераций на одном из зданий появилось граффити с изображением футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Перед турниром я осматривал отели, в которых будут жить команды, и спросил, где будет жить Роналду. Увидел, что вид из его окна не очень хороший, и появилась идея сделать граффити. Теперь, выбирая отель, люди будут знать, что там жил Роналду. Так я получил себе скидку в кафе этого отеля на 50%", - пошутил мэр Казани.

"Я общался с Роналду, и до встречи он мне казался каким-то недосягаемым. А он очень открытый, приземленный и приятный человек. Как и вся сборная Португалии", - цитирует Метшина "Р-Спорт".
Теги: Сборная России
Сегодня, 13:20
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№2 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 14:16) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Бавария»
Какая энергия? На матчах в Казани гробовая тишина стоит
Регистрация: 20.05.2017
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:27) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
На что только мы уже не рассчитываем, только не на футболистов.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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