Хави Грасия отказался от компенсации за разрыв контракта с "Рубином"

Мэр Казани и экс-президент "Рубина" Ильсур Метшин рассказал об уходе экс-тренера команды Хавьера Грасии."Сколько составила компенсация Грасии? Я, как и вы, читал сообщение пресс-службы клуба о том, что расставание было по обоюдному согласию. И Грасия отказался от компенсации", - сказал Метшин на пресс-конференции, посвященной Кубку Конфедераций.