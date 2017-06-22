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Хави Грасия отказался от компенсации за разрыв контракта с "Рубином"

Мэр Казани и экс-президент "Рубина" Ильсур Метшин рассказал об уходе экс-тренера команды Хавьера Грасии.

"Сколько составила компенсация Грасии? Я, как и вы, читал сообщение пресс-службы клуба о том, что расставание было по обоюдному согласию. И Грасия отказался от компенсации", - сказал Метшин на пресс-конференции, посвященной Кубку Конфедераций.

Советский спорт
Теги: Грасия Рубин
Сегодня, 13:41
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№2 Написал: Вазген Дюпре 61 регион (Сегодня, 14:20) #
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Болеет за:
«Ростов»
отказался,значит,считает что не смог реализовать свой потенциал
а вот Луческу считает,что своих целей он достиг
Регистрация: 4.10.2016
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:45) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Я, как и вы, читал сообщение пресс-службы клуба о том, что расставание было по обоюдному согласию. И Грасия отказался от компенсации

И в этот момент Метшину пришла смска из банка...


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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