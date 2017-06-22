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Двойник Лионеля Месси разыграл Икера Касильяса (фото)

Вратарь "Порту" Икер Касильяс попался на розыгрыш, передает "Спорт ФМ".

Во время интервью Касильяса и ответа на вопрос, связанный с Месси, сзади к нему подошел двойник Лео и отдернул за футболку. Касильяс обернулся и увидел перед собой аргентинца, поприветствовал, однако затем почувствовал подвох, когда услышал его голос.

Двойником Месси был иранец Реза Парастеш.

Теги: Месси Касильяс
Сегодня, 13:53
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2
(1)
№2 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 14:33) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Так это он уже три года за Барсу и гоняет, а Месси на Бермудах Кри.Ро. троллит!!! blush
Регистрация: 1.06.2017
№1 Написал: SANJkE Saint-Petersburg (Сегодня, 14:30) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
вообще очень похож))) только помоложе выглядит


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<3
Регистрация: 6.05.2009
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