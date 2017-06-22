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СМИ: Криштиану Роналду готов перейти в "ПСЖ"

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду по окончании Кубка конфедераций-2017 может подписать соглашение с "ПСЖ", информирует Marca.

Планируется, что португалец сообщит о своем решении президенту "сливочных" Флорентино Пересу при личной встрече после окончания турнира в России. В "ПСЖ" готовы заплатить за Роналду 150 миллионов евро.
Теги: Роналду ПСЖ
Сегодня, 13:59
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№3 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 14:15) #
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Болеет за:
«Факел»
Правильно для Роналду, он уже не молодой чтобы еще долго тянуть лямку лучшего. Месси он так и не догнал, партнеры по команде уже на пятки наступают, а тут во Франции он будет безоговорочно лучшим игроком и все лавры и внимание будут его. А он публичный человек


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:13) #
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Цитата: tiki
вот псж играет в ЛЧ...и попадется им испанская команда...его ж там повязать тогда могут еще за то, что решил срулить

выход для Роналду бежать в Англию и сидеть там до конца дней!
в любой стране ЕС его по запросу Испании повяжут и депортируют в Мадрид, где придется не только заплатить бабло, но и отсидеть реальный срок.

так что 15 лямов Роналду заплатит в любом случае))))))))
или заплатят те кто его танцуют, что впринципе не важно))))))))


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:09) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
всё это, конечно, для него хорошо, но там с налогами всё так же строго (даже просто в процентах от дохода)
и плюс я не очень себе это представляю.вот псж играет в ЛЧ...и попадется им испанская команда...его ж там повязать тогда могут еще за то, что решил срулить


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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