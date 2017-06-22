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Кирилл Дементьев: Канделаки продавливала уход Карпина в "Арсенал" из-за его высокой зарплаты

Телекомментатор Кирилл Дементьев сообщил, что генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки хотела, чтобы главный редактор футбольных трансляций Валерий Карпин вернулся к тренерской работе.

- Валера не возглавил тульский "Арсенал". Видимо, останется на "Матче".

- Должен же там хоть кто-то остаться.

- Там, кстати, жаловались, что Тина очень жестко его продавливала в главные тренеры "Арсенала".

- Хотела избавиться от него как от ведущего?

- От зарплаты. Он немало зарабатывает, – рассказал Дементьев в эфире "Эхо Москвы".

ВИДЕО - здесь
Теги: Карпин Канделаки Матч-ТВ
Сегодня, 14:45
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(2)
№3 Написал: Долго (Сегодня, 15:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Матч и смотрят во многом из-за Карпина. Вот этого петуха Дементьева специально смотреть не будут. А Валеру - будут, причем даже те, кто его не любит


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– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну то, что Валера выбил себе зп как у самой Канделаки это факт известный.
Проходила гдето инфа, что Валера на руки 1.5М получает. Учитывая все налоги сверху, всякие там ДМС и прочие соц пакеты, то нагрузка не слабая получается.

Другое дело, что рекламы крутых брендов на Матче стало сейчас достаточно много.
И в прайм тайм я уверен, что суммы неслабые за минуту времени.
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Подкинул на вентилятор


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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