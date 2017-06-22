Кирилл Дементьев: Канделаки продавливала уход Карпина в "Арсенал" из-за его высокой зарплаты

Телекомментатор Кирилл Дементьев сообщил, что генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки хотела, чтобы главный редактор футбольных трансляций Валерий Карпин вернулся к тренерской работе.- Валера не возглавил тульский "Арсенал". Видимо, останется на "Матче".- Там, кстати, жаловались, что Тина очень жестко его продавливала в главные тренеры "Арсенала".- От зарплаты. Он немало зарабатывает, – рассказал Дементьев в эфире "Эхо Москвы".