Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

ФК "Сочи" объявил о перерыве на один год

ФК "Сочи" выступил с заявлением по поводу слухов о расформировании команды.

"Руководство и тренерский штаб приносят свои извинения болельщикам клуба за то, что клуб не смог оправдать ваши ожидания и наши надежды по выходу в ФНЛ. В настоящее время мы разрабатываем стратегию развития команды. Это не значит, что клуб перестанет существовать. Мы видим ошибки в управлении клубом, в составе игроков, поэтому нам нужна более совершенная команда.

Мы делаем перерыв на год, так как хотим показать в дальнейшем более профессиональный футбол. Домашняя арена клуба закрывается на реконструкцию: команде физически негде тренироваться и проводить домашние матчи.

Болельщикам будет что посмотреть в ходе игр ЧМ-2018. Нам нужен этот год, чтобы после проведения турнира сформировать новую команду", – говорится на официальном сайте клуба.
Сегодня, 14:58
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Он_вам_не_димон Не совок 2.0 (Сегодня, 15:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Стратегии 2099"... )))) где то я это слышал)))) что каждая семья будет иметь свое жилье к 2010, что ветеранам дадут квартиры.... Госдеп обещал))


--------------------
И не устану повторять
Не надо Вову выбирать!
Регистрация: 18.06.2017
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 15:01) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
В ФК Сочи темные ночи ...


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:00) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
футбол в сочи никогда не приживется
из года в год всё по кругу)
по вики ту же жемчужину 3 раза основывали и 3 раза закрывали проект
теперь вот это...


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.