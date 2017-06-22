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Станислав Черчесов сфотографировался с Криштиану Роналду

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сфотографировался с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.

Фото опубликовал в твиттере журналист Данни Армстронг и пошутил в комментарии.

"Ты уверен, что не хочешь получить российский паспорт? Просто скажи", - говорится в сообщении.

Теги: Черчесов Роналду
Сегодня, 14:59
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№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 15:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
интересно,сфотографировался до или после матча?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 15:03) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Я понимаю Роналду радуется, а Черчесов то че сияет будто выиграл Кубок? Некогда фоткаться - иди работать не покладая рук до субботы!
Регистрация: 23.03.2016
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