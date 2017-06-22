Мэр Казани: "Рубин" потратил 200 млн евро? Абсолютная неправда!

Мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал информацию о том, что в прошлом сезоне "Рубин" потратил 200 миллионов евро.– Абсолютная неправда! Это не 200 и даже не 100 миллионов. Мы тратили абсолютно понятные суммы для трансферного рынка. Ничего нового "Рубин" не делал, команда всегда в последнее время приобретала много футболистов. Самое меньшее за сезон – 9, самое большее – 16.Другое дело, что раньше клуб был закрыт информационно. Мы же в своей политике взяли курс на открытость. Поэтому вдруг и появилось удивление, что к нам пришли 10 футболистов. Но это самая обычная практика! И мы взяли абсолютно топовых игроков.Я общался с новым президентом, со спортивным директором, и сейчас в "Рубине" высокого мнения о Жонатасе, Рочине, Мвила. Ни у кого нет и сомнений по Сонгу. Есть подрастающие ребята – Жамалетдинов и Ахметов, которые в будущем смогут выступать за сборную.