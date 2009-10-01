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"Зенит" готов предложить "Роме" за Маноласа 25 миллионов евро и бонусы

В Мюнхене проходит встреча между представителями "Зенита" и спортивным директором "Ромы" Мончи, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что "Зенит" готов предложить "Роме" за оборонца Костаса Маноласа 25 миллионов евро и бонусы.
Теги: Зенит Рома
Сегодня, 16:38
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13
(3)
№13 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 18:34) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: romazab
А газ по дешевле не хотят *** для своих граждан сделать

Хочешь променять футбол в исполнении классных футболистов, на копейки от подешевления газа??

Да, и еще три раза да!!! Зря вы этот вопрос поставили на голосование


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:22) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: romazab
А газ по дешевле не хотят *** для своих граждан сделать

Хочешь променять футбол в исполнении классных футболистов, на копейки от подешевления газа??


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№11 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:58) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
ли дело в Спартак

А при чем тут Спартак? Рома выше и классом и престижнее зенит. Играет в лч, не самая бедная команда. Вопрос в деньгах, возможно греку интереснее получать 5 лямов, с налогом 13%, не считая бонусы, чем пару тройку лямов в Роме, да и с налогом куда выше


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№10 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 17:56) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А газ по дешевле не хотят *** для своих граждан сделать
Регистрация: 5.10.2011
№9 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:38) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Не понимаю зачем ему переходить в клуб ,который ниже уровнем!?

То ли дело в Спартак))))Он же в ЛЧ будет играть)Один раз)Нужен стоппер.Грек неплохой футболист,особенно для нашей лиги.


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Прощай цыганка Мирчу)
Регистрация: 25.03.2015
№8 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 17:07) #
  • -4
  •  (10)

Не понимаю зачем ему переходить в клуб ,который ниже уровнем!?
Регистрация: 27.07.2016
№7 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 16:59) #
  • -6
  •  (8)
online

Цитата: tfu
Лучший защитник по итогам сезона Серии А после звезд Ювентуса,

smile


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№6 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:54) #
  • -6
  •  (6)

[/quote]25 МИЛЛИОНОВ ЕВРО И БОНУСЫ[quote]

75 лямов евро и анусы
Регистрация: 7.12.2016
№5 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 16:52) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не мелочитесь. (((((


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:50) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Meatloaf
Видимо только существенно переплатив можно приобрести более менее толкового игрока в Россию. И это ведь даже не ТОП. 25 - 30 млн чрезмерная переплата

Лучший защитник по итогам сезона Серии А после звезд Ювентуса, это по-твоему не топ?

Помнится некоторые из Ваших говорил, что Гарай не топ...


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№3 Написал: Meatloaf (Сегодня, 16:47) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Видимо только существенно переплатив можно приобрести более менее толкового игрока в Россию. И это ведь даже не ТОП. 25 - 30 млн чрезмерная переплата
Регистрация: 3.07.2016
№2 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 16:46) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
За него Интер и Членси 40-кет выложить хотели.
Что то мало в это верится.
Регистрация: 5.04.2017
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 16:46) #
  • -6
  •  (10)

жмоты rage

давайте 50 лямов и не выносите всем мозг
Регистрация: 20.04.2016
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