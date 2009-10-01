"Зенит" готов предложить "Роме" за Маноласа 25 миллионов евро и бонусы

В Мюнхене проходит встреча между представителями "Зенита" и спортивным директором "Ромы" Мончи, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.Отмечается, что "Зенит" готов предложить "Роме" за оборонца Костаса Маноласа 25 миллионов евро и бонусы.