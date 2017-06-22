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Стали известны стартовые составы сборных Камеруна и Австралии на матч КК-2017

Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матче 3-го тура группы А Кубка конфедераций между Мексикой и Россией. Встреча состоится 24 июня в Казани.

Стартовый свисток даст Фахад Аль-Мирдаси из Саудовской Аравии. Помощник рефери: Абдулла Аль-Шалваи, Мохаммед Аль-Абакри (оба – Саудовская Аравия). Четвертый арбитр — Алиреза Фагани (Иран).

Видеоассистенты — Равшан Ирматов (Узбекистан), Реза Ибрахим Сохандан (Иран). Помощник видеоассистентов: Джейр Антонио Марруфо (США).
Сегодня, 16:54
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№1 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 18:41) #
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Болеет за:
«Ювентус»
Блевотные комментарии с элементами тупых шуток от погорелова даже слушать не хочется,всю игру портит
Регистрация: 1.06.2017
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