Названа бригада арбитров на матч Кубка конфедераций Мексика – Россия

Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матче 3-го тура группы А Кубка конфедераций между Мексикой и Россией. Встреча состоится 24 июня в Казани.Стартовый свисток даст Фахад Аль-Мирдаси из Саудовской Аравии. Помощник рефери: Абдулла Аль-Шалваи, Мохаммед Аль-Абакри (оба – Саудовская Аравия). Четвертый арбитр — Алиреза Фагани (Иран).Видеоассистенты — Равшан Ирматов (Узбекистан), Реза Ибрахим Сохандан (Иран). Помощник видеоассистентов: Джейр Антонио Марруфо (США).