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Бывший главный тренер "Лиона" Ле Гуэн возглавил "Бурсаспор"

Бывший главный тренер "Лиона" и ПСЖ Поль Ле Гуэн стал новым главным тренером "Бурсаспора", сообщает официальный твиттер турецкой команды.

Контракт 53-летнего специалиста рассчитан на два года.
Теги: Лион
Сегодня, 17:24
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