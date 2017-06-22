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Михаэль Цорк: Дембеле будет играть в "Боруссии" в следующем сезоне

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк сообщил, что нападающий Усман Дембеле не покинет клуб.

"У Усмана Дембеле долгосрочный контракт – мы рассчитываем на него. Никаких переговоров с другими клубами нет. Он будет играть за "Боруссию" в следующем сезоне", — цитирует Цорка WAZ.
Теги: Боруссия
Сегодня, 18:17
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