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Криштиану Роналду не намерен платить 14,8 млн евро, чтобы смягчить приговор за неуплату налогов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду не будет платить штраф 14,8 млн евро, чтобы не сесть в тюрьму за неуплату налогов, передает Marca.

Ранее прокуратура Испании выступила с заявлением, в котором говорилось, что Роналду сознательно использовал компанию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свои доходы в Испании.

Сообщалось, что футболист заплатит 14,8 млн евро налоговым органам Испании, чтобы избежать тюремного заключения. Португалец намерен отстаивать свою позицию в суде.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 18:46
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