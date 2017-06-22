"Ростов" в товарищеской игре уступил "Видеотону"

"Ростов" на сборе в Австрии встречался со второй командой прошедшего чемпионата Венгрии "Видеотоном".Товарищеский матчЩепович, 71"Ростов": Песьяков (Препелицэ, 46), Макеев, Вилюш, Обивалин (Трошечкин, 80), Паршивлюк (Скопинцев, 27), Гацкан, Могилевец (Рукас, 70), Юсупов, Калачёв (Сиденко, 56), Байрамян, Григорьев"Видеотон": Ковачик, Него, Юхаш, Фееш, Стопира, Боди, Варга, Паткои, Сульич, Лазович, ЩеповичПредупреждения: Гацкан, 22