Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Ростов" в товарищеской игре уступил "Видеотону"

"Ростов" на сборе в Австрии встречался со второй командой прошедшего чемпионата Венгрии "Видеотоном".

Товарищеский матч

"Ростов" - "Видеотон" 1:0

Голы: Щепович, 71

"Ростов": Песьяков (Препелицэ, 46), Макеев, Вилюш, Обивалин (Трошечкин, 80), Паршивлюк (Скопинцев, 27), Гацкан, Могилевец (Рукас, 70), Юсупов, Калачёв (Сиденко, 56), Байрамян, Григорьев

"Видеотон": Ковачик, Него, Юхаш, Фееш, Стопира, Боди, Варга, Паткои, Сульич, Лазович, Щепович

Предупреждения: Гацкан, 22
Теги: Ростов
Сегодня, 20:03
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 21:39) #
  • -1
  •  (1)
online

Для Ростова сойдёт.
Регистрация: 24.11.2016
№3 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 21:11) #
  • -3
  •  (3)
online

физрука с дебютом


--------------------
Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: Трафик771 (Сегодня, 20:31) #
  • -1
  •  (1)

Пердив однозначно
Регистрация: 12.06.2017
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 20:10) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Кто ожидал другой результат?
Регистрация: 20.03.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.