Полдела. Чилийцы задали Германии трёпку, но отступили

Кубок Конфедераций



Группа B. 2-й тур



Стадион: Казань Арена (Казань, Россия)



Германия - Чили 1:1

Голы: Санчес, 7, Штиндль, 43

Игру Германии и Чили называли досрочным финалом или, по крайней мере, главным матчем групповой стадии, но она оправдала ожидания в одном тайме в исполнении одной команды, хотя произвела общее благоприятное впечатление.Согласно известной поговорке, немцы и русские – совершенно разные народы, но футболисты наших стран друг друга бы поняли. Что наши оказались под прессингом португальцев, пропустили быстрый гол и не могли внятно отвечать целый тайм, что немцы под давлением чилийцев. В принципе, такое развитие событий не должно было удивлять: для Германии в таком составе (кстати, по сравнению с игрой против австралийцев Лёв сделал 4 изменения) это был первый краш-тест, а чилийцы плюс-минус нынешней командой выиграли 2 Кубка Америки.«Ла Роха» просто задавила Германию прессингом, напугав даже Шкодрана Мустафи – именно чемпион мира и полуфиналист Евро привёз гол Видаля и Алексиса. Партнёры Мустафи таких обрезов (а Шкодран вскоре допустил ещё один) не делали, но с переходом из обороны в атаку испытывали огромные трудности. В отсутствие Сандро Вагнера и заброс вперёд не имел особых перспектив – Медель подбирал такие мячи за счёт отличного выбора позиции и боевитости.И если поначалу Германии удавалось отвечать какой-нибудь сумбурной атакой с участием Дракслера на пару-тройку атак чилийцев, но к середине тайма команда Хуана Антонио Пицци по-настоящему взяла игру под свой контроль. Вот реально, от вчерашней России команда Лёва отличалась только мастерством исполнителей. Которое, впрочем, меркло на фоне носившихся возле чужой штрафной Алексиса и Видаля, готовых в любой момент взорваться и выдать какой-нибудь футбольный деликатес. Движение, страсть, техники – за Чили хотелось болеть, пусть наши болельщики и зарядили в середине тайма «Россия, Россия!».Я, сидя перед экраном телевизора, не уставал нахваливать чилийский прессинг, который и не думал выдыхаться к 41-й минуте. «Ла роха», казалось, уже заперла Гинтера и компанию возле правого угла штрафной, но слишком многочисленный высокий прессинг чилийцев и удачный первый пас Матиаса позволил Эмре Джану пройти полполя через абсолютно пустой центр. Исла не уследил за Хектором, а в центре не поспели за Штиндлем – и вынимай, Эррера! Вратарь Чили весь тайм простоял без дела, в то время как его партнёры имели очень ощутимое преимущество, но на табло это не нашло никакого отражения.Итог 1-го тайма для Германии был великолепен: она вчистую уступила его по игре, но не уступила по счёту и получила на вторую половину измотанного соперника, который гарантировано должен был сбавить. Ну просто потому что ни одна команда не может так дико прессинговать весь матч и не встать в концовке. Чтобы этого не произошло, чилийцы обороты сбавили, чем Германия не в полной мере, но воспользовалась. Вчера мы говорили о двух разных таймах в матче Россия – Португалия, сегодня аналогичное выдали и Германия с Чили.Для начала команда Лёва просто стала контролировать мяч. К сожалению, дальше начала она и не продвинулась. Чилийцы уже не так рьяно бежали на сопернику, потому смогли сыграть на своей половине довольно плотно. Сами они ввиду снижения активности гораздо реже перехватывали мяч на чужой трети поля, а строить атаки из глубины было тяжелее.Команда Пицци владела мячом меньше, но всё равно атаковала острее, правда до себя доперерывной сильно недотягивала. То же можно сказать и о всём 2-м тайме. В общем, если вы посмотрели 1-й тайм, а в перерыве решили вздремнуть и ушли в ночь, то мало что потеряли. Замены Пицци не усилили атаку, тем более что тренеру пришлось вынужденно менять Меделя. А Лёв взял и решил обойтись вообще без замен, потому обострение в игру Германии в концовке внести было некому.Если в 1-м тайме радовали и восхищали своей игрой чилийцы, то во 2-м оставалось порадоваться явке на матч. Да, полный стадион команды не собрали, но 38 тысяч – это порядок. Да и вообще Кубок Конфедераций пока радует и футболом, и тем, что, кто и в каком количестве его окружает. Вполне возможно, что 2 июля в Санкт-Петербурге Германия и Чили снова встретятся, ну а пока Йоахим Лёв продолжает экспериментировать, а Хуан Антонио Пицци по-прежнему не может придумать, как сделать из Чили топ-команду больше чем на один тайм.тер Штеген, Гинтер, Зюле, Мустафи, Хектор, Руди, Джан, Киммих, Горецка, Дракслер, Штиндль.Эррера, Исла, Санчес, Видаль, Эрнандес, Варгас, (Родригес, 83), Босежур, Медель, (Пауло Диас, 75), Хара, Арангис, (Сильва, 90), Диас.Штиндль, 23, Руди, 62, Санчес, 68, Босежур, 81