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Полдела. Чилийцы задали Германии трёпку, но отступили
Игру Германии и Чили называли досрочным финалом или, по крайней мере, главным матчем групповой стадии, но она оправдала ожидания в одном тайме в исполнении одной команды, хотя произвела общее благоприятное впечатление.
Что русскому плохо, то немцу тоже
Согласно известной поговорке, немцы и русские – совершенно разные народы, но футболисты наших стран друг друга бы поняли. Что наши оказались под прессингом португальцев, пропустили быстрый гол и не могли внятно отвечать целый тайм, что немцы под давлением чилийцев. В принципе, такое развитие событий не должно было удивлять: для Германии в таком составе (кстати, по сравнению с игрой против австралийцев Лёв сделал 4 изменения) это был первый краш-тест, а чилийцы плюс-минус нынешней командой выиграли 2 Кубка Америки.
«Ла Роха» просто задавила Германию прессингом, напугав даже Шкодрана Мустафи – именно чемпион мира и полуфиналист Евро привёз гол Видаля и Алексиса. Партнёры Мустафи таких обрезов (а Шкодран вскоре допустил ещё один) не делали, но с переходом из обороны в атаку испытывали огромные трудности. В отсутствие Сандро Вагнера и заброс вперёд не имел особых перспектив – Медель подбирал такие мячи за счёт отличного выбора позиции и боевитости.
И если поначалу Германии удавалось отвечать какой-нибудь сумбурной атакой с участием Дракслера на пару-тройку атак чилийцев, но к середине тайма команда Хуана Антонио Пицци по-настоящему взяла игру под свой контроль. Вот реально, от вчерашней России команда Лёва отличалась только мастерством исполнителей. Которое, впрочем, меркло на фоне носившихся возле чужой штрафной Алексиса и Видаля, готовых в любой момент взорваться и выдать какой-нибудь футбольный деликатес. Движение, страсть, техники – за Чили хотелось болеть, пусть наши болельщики и зарядили в середине тайма «Россия, Россия!».
Обратная сторона чилийской медали
Я, сидя перед экраном телевизора, не уставал нахваливать чилийский прессинг, который и не думал выдыхаться к 41-й минуте. «Ла роха», казалось, уже заперла Гинтера и компанию возле правого угла штрафной, но слишком многочисленный высокий прессинг чилийцев и удачный первый пас Матиаса позволил Эмре Джану пройти полполя через абсолютно пустой центр. Исла не уследил за Хектором, а в центре не поспели за Штиндлем – и вынимай, Эррера! Вратарь Чили весь тайм простоял без дела, в то время как его партнёры имели очень ощутимое преимущество, но на табло это не нашло никакого отражения.
Притча о двух разных таймах
Итог 1-го тайма для Германии был великолепен: она вчистую уступила его по игре, но не уступила по счёту и получила на вторую половину измотанного соперника, который гарантировано должен был сбавить. Ну просто потому что ни одна команда не может так дико прессинговать весь матч и не встать в концовке. Чтобы этого не произошло, чилийцы обороты сбавили, чем Германия не в полной мере, но воспользовалась. Вчера мы говорили о двух разных таймах в матче Россия – Португалия, сегодня аналогичное выдали и Германия с Чили.
Для начала команда Лёва просто стала контролировать мяч. К сожалению, дальше начала она и не продвинулась. Чилийцы уже не так рьяно бежали на сопернику, потому смогли сыграть на своей половине довольно плотно. Сами они ввиду снижения активности гораздо реже перехватывали мяч на чужой трети поля, а строить атаки из глубины было тяжелее.
Команда Пицци владела мячом меньше, но всё равно атаковала острее, правда до себя доперерывной сильно недотягивала. То же можно сказать и о всём 2-м тайме. В общем, если вы посмотрели 1-й тайм, а в перерыве решили вздремнуть и ушли в ночь, то мало что потеряли. Замены Пицци не усилили атаку, тем более что тренеру пришлось вынужденно менять Меделя. А Лёв взял и решил обойтись вообще без замен, потому обострение в игру Германии в концовке внести было некому.
Если в 1-м тайме радовали и восхищали своей игрой чилийцы, то во 2-м оставалось порадоваться явке на матч. Да, полный стадион команды не собрали, но 38 тысяч – это порядок. Да и вообще Кубок Конфедераций пока радует и футболом, и тем, что, кто и в каком количестве его окружает. Вполне возможно, что 2 июля в Санкт-Петербурге Германия и Чили снова встретятся, ну а пока Йоахим Лёв продолжает экспериментировать, а Хуан Антонио Пицци по-прежнему не может придумать, как сделать из Чили топ-команду больше чем на один тайм.
Германия: тер Штеген, Гинтер, Зюле, Мустафи, Хектор, Руди, Джан, Киммих, Горецка, Дракслер, Штиндль.
Чили: Эррера, Исла, Санчес, Видаль, Эрнандес, Варгас, (Родригес, 83), Босежур, Медель, (Пауло Диас, 75), Хара, Арангис, (Сильва, 90), Диас.
Предупреждения: Штиндль, 23, Руди, 62, Санчес, 68, Босежур, 81
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Что русскому плохо, то немцу тоже
Согласно известной поговорке, немцы и русские – совершенно разные народы, но футболисты наших стран друг друга бы поняли. Что наши оказались под прессингом португальцев, пропустили быстрый гол и не могли внятно отвечать целый тайм, что немцы под давлением чилийцев. В принципе, такое развитие событий не должно было удивлять: для Германии в таком составе (кстати, по сравнению с игрой против австралийцев Лёв сделал 4 изменения) это был первый краш-тест, а чилийцы плюс-минус нынешней командой выиграли 2 Кубка Америки.
«Ла Роха» просто задавила Германию прессингом, напугав даже Шкодрана Мустафи – именно чемпион мира и полуфиналист Евро привёз гол Видаля и Алексиса. Партнёры Мустафи таких обрезов (а Шкодран вскоре допустил ещё один) не делали, но с переходом из обороны в атаку испытывали огромные трудности. В отсутствие Сандро Вагнера и заброс вперёд не имел особых перспектив – Медель подбирал такие мячи за счёт отличного выбора позиции и боевитости.
И если поначалу Германии удавалось отвечать какой-нибудь сумбурной атакой с участием Дракслера на пару-тройку атак чилийцев, но к середине тайма команда Хуана Антонио Пицци по-настоящему взяла игру под свой контроль. Вот реально, от вчерашней России команда Лёва отличалась только мастерством исполнителей. Которое, впрочем, меркло на фоне носившихся возле чужой штрафной Алексиса и Видаля, готовых в любой момент взорваться и выдать какой-нибудь футбольный деликатес. Движение, страсть, техники – за Чили хотелось болеть, пусть наши болельщики и зарядили в середине тайма «Россия, Россия!».
Обратная сторона чилийской медали
Я, сидя перед экраном телевизора, не уставал нахваливать чилийский прессинг, который и не думал выдыхаться к 41-й минуте. «Ла роха», казалось, уже заперла Гинтера и компанию возле правого угла штрафной, но слишком многочисленный высокий прессинг чилийцев и удачный первый пас Матиаса позволил Эмре Джану пройти полполя через абсолютно пустой центр. Исла не уследил за Хектором, а в центре не поспели за Штиндлем – и вынимай, Эррера! Вратарь Чили весь тайм простоял без дела, в то время как его партнёры имели очень ощутимое преимущество, но на табло это не нашло никакого отражения.
Притча о двух разных таймах
Итог 1-го тайма для Германии был великолепен: она вчистую уступила его по игре, но не уступила по счёту и получила на вторую половину измотанного соперника, который гарантировано должен был сбавить. Ну просто потому что ни одна команда не может так дико прессинговать весь матч и не встать в концовке. Чтобы этого не произошло, чилийцы обороты сбавили, чем Германия не в полной мере, но воспользовалась. Вчера мы говорили о двух разных таймах в матче Россия – Португалия, сегодня аналогичное выдали и Германия с Чили.
Для начала команда Лёва просто стала контролировать мяч. К сожалению, дальше начала она и не продвинулась. Чилийцы уже не так рьяно бежали на сопернику, потому смогли сыграть на своей половине довольно плотно. Сами они ввиду снижения активности гораздо реже перехватывали мяч на чужой трети поля, а строить атаки из глубины было тяжелее.
Команда Пицци владела мячом меньше, но всё равно атаковала острее, правда до себя доперерывной сильно недотягивала. То же можно сказать и о всём 2-м тайме. В общем, если вы посмотрели 1-й тайм, а в перерыве решили вздремнуть и ушли в ночь, то мало что потеряли. Замены Пицци не усилили атаку, тем более что тренеру пришлось вынужденно менять Меделя. А Лёв взял и решил обойтись вообще без замен, потому обострение в игру Германии в концовке внести было некому.
Если в 1-м тайме радовали и восхищали своей игрой чилийцы, то во 2-м оставалось порадоваться явке на матч. Да, полный стадион команды не собрали, но 38 тысяч – это порядок. Да и вообще Кубок Конфедераций пока радует и футболом, и тем, что, кто и в каком количестве его окружает. Вполне возможно, что 2 июля в Санкт-Петербурге Германия и Чили снова встретятся, ну а пока Йоахим Лёв продолжает экспериментировать, а Хуан Антонио Пицци по-прежнему не может придумать, как сделать из Чили топ-команду больше чем на один тайм.
Кубок Конфедераций
Группа B. 2-й тур
Стадион: Казань Арена (Казань, Россия)
Германия - Чили 1:1
Группа B. 2-й тур
Стадион: Казань Арена (Казань, Россия)
Германия - Чили 1:1
Голы: Санчес, 7, Штиндль, 43
Германия: тер Штеген, Гинтер, Зюле, Мустафи, Хектор, Руди, Джан, Киммих, Горецка, Дракслер, Штиндль.
Чили: Эррера, Исла, Санчес, Видаль, Эрнандес, Варгас, (Родригес, 83), Босежур, Медель, (Пауло Диас, 75), Хара, Арангис, (Сильва, 90), Диас.
Предупреждения: Штиндль, 23, Руди, 62, Санчес, 68, Босежур, 81
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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