"Ливерпуль" официально объявил о трансфере Салаха

Полузащитник "Ромы" Мохамед Салах стал игроком "Ливерпуля", сообщает пресс-служба клуба.25-летний хавбек подписал контракт на 5 сезонов с зарплатой 5,5 млн евро. Сумма сделки составила 42 млн евро, кроме того, 8 млн евро римляне могут получить в виде бонусов.Салах будет выступать за "Ливерпуль" под 11-м номером.