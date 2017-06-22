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"Ливерпуль" официально объявил о трансфере Салаха

Полузащитник "Ромы" Мохамед Салах стал игроком "Ливерпуля", сообщает пресс-служба клуба.

25-летний хавбек подписал контракт на 5 сезонов с зарплатой 5,5 млн евро. Сумма сделки составила 42 млн евро, кроме того, 8 млн евро римляне могут получить в виде бонусов.

Салах будет выступать за "Ливерпуль" под 11-м номером.
"Ливерпуль" официально объявил о трансфере Салаха
Теги: Салах Рома Трансферы Ливерпуль
Вчера, 23:53
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№2 Написал: Magmus Домодедово (Сегодня, 00:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Рома на Кристинку копит? laughing тут 42, с Зенита 30....


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даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008
№1 Написал: SpaRk Люберцы (Сегодня, 00:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Фирмино же под 11м..или я что то упустил? flushed
Регистрация: 2.11.2008
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