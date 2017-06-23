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СМИ: Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА

ЦСКА может вернуть из "Лестера" нападающего Ахмеда Мусу, информирует Bleacher Report.

Сообщается, что армейцы прорабатывают возможность обратного трансфера 24-летнего нигерийца.
Теги: Муса ЦСКА
Сегодня, 08:32
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№2 Написал: Долго (Сегодня, 08:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Без Карасева не играется


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– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 08:45) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Механизм отлажен joy


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
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