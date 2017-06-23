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Валерий Карпин: иностранные журналисты не знают наших игроков, это очень страшно

Экс-наставник "Спартака" Валерий Карпин высказался о причинах поражения сборной России от Португалии (0:1) в матче 2-го тура Кубка конфедераций.

– Почему между сборными пропасть в работе с мячом? Португальцы делали все на такт быстрее, они принимали правильные решения.

– Потому что все футболисты сборной Португалии, в отличие от наших, соревнуются каждый день не только в игре, но и на тренировках. А мы варимся в нашем котле. У иностранных журналистов накануне был один вопрос — "почему мы никого не знаем из вашей сборной?" Это очень страшно. Кроме Акинфеева, плюс-минус пару фамилий, никого не знают. А раньше они знали всю сборную наизусть.

– Если спортсмен хочет, учитывая талант и здоровье, он добьется?

– Он добьется, но для этого нужна конкурентная среда. Глобально уровень футболистов Португалии намного выше, чем у наших. Впереди, чтобы созидать, нужно качество, - цитирует Карпина "Матч ТВ".
Теги: Карпин Сборная России
Сегодня, 08:36
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