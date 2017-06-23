Алексис Санчес: российская команда действительно очень хороша

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес прокомментировал ничью с командой Германии? (1:1), а также оценил уровень сборной России.– Мы очень хорошо действовали в первом тайме. Не забывайте, мы играли против Германии. Они чемпионы мира. У них прекрасные футболисты, очень быстрые и умные. Рад, как мы сыграли.– Спасибо, что вы напомнили, что я топ-бомбардир в своей стране, я горжусь этим. Мы мечтаем здесь победить, я считаю, что у нас есть такая возможность. И действительно думаю только об этом. А также о том, чтобы отдохнуть и подготовиться к матчу против Австралии.– А она совсем неплохая! Российская команда действительно очень хороша. Нам было сложно против нее играть, как и Португалии. Просто россияне не смогли забить в ворота португальцев, что им удалось в матче с нами.