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СМИ: "Рома" отпустит Костаса Маноласа в "Зенит" за 35 млн евро

"Рома" назвала сумму, за которую готова отпустить защитника команды Костаса Маноласа в "Зенит".

Как сообщает "Газета.ru", итальянский клуб запросил у петербуржцев в качестве отступных за Маноласа €35 млн.

Если стороны сумеют договорится, то 26-летний греческий футболист подпишет трехлетний контракт с российским клубом с заработной платой €4 млн в год.
Теги: Рома Зенит Манолас Трансферы
Сегодня, 08:58
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№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 09:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А может Миллеру подумать надо . За эти 2 млдр.259 млн.рублей можно 5 мусорных свалок перенести подольше от людей.
Регистрация: 20.03.2014
№5 Написал: Долго (Сегодня, 09:25) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Еще на 5 лямов Гнилых раскрутили... Ну что, 35 лям за ленивого грека... Без лоха и жизнь плоха! smile

Цитата: СуперШтангист
Продешевили, можно было и за 60 с лёгкостью впарить.


Вчера было 30... Через неделю допрыгают до 60-и


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– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
№4 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 09:20) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
rubschik,
Ну когда государственные деньги тратишь,то как к этому ещё относиться! Вместо того чтобы навести порядок в стране,где нищие пенсионеры,и бездомные дети,лучше потратить на игрочишек

А с чего ты взял что это государственные деньги?
Регистрация: 17.05.2015
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:17) #
  • +2
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rubschik,
Ну когда государственные деньги тратишь,то как к этому ещё относиться! Вместо того чтобы навести порядок в стране,где нищие пенсионеры,и бездомные дети,лучше потратить на игрочишек
Регистрация: 27.07.2016
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 09:15) #
  • +1
  •  (3)
online

Продешевили, можно было и за 60 с лёгкостью впарить.
Регистрация: 7.05.2017
№1 Написал: rubschik 60RUS (Сегодня, 09:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
А нам то разница какая? Хоть за 100 лишь бы толк с него был..Это свиньи из зависти на гавно исходят.поэтому все подобные новости нужно им прямо в свинарник и скидывать..прямо им в гостевую.


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"Гуд-бай, Америка-о ! ...нас так долго учили
любить твои запретные плоды.."
Регистрация: 29.11.2009
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