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Евгений Ловчев: с Мексикой – или грудь в крестах, или голова в кустах
Эксперт Евгений Ловчев высказал мнение о том, какой должна быть тактика сборной России на предстоящий матч с Мексикой.
"Начну с того, к каким выводам я пришел по итогам матча Россия – Португалия. В первом тайме мы действовали боязливо. А в португальцах наоборот, чувствовалась некая сила, солидность и уверенность, тем более, когда в составе Роналду. Сам факт появления его на поле уже вызывает повышенное внимания со стороны соперников и добавляет португальцам агрессии.
Поэтому мы первый тайм и провалили. Мы боялись быстро атаковать, а именно так и надо играть против такой команды. Но во втором тайме Черчесов выпустил одного нападающего, потом второго и даже третьего, после этого появился какой-то просвет в нашей игре, надежда на хороший результат.
Что касается матча с Мексикой, теперь атаковать уже надо нам, соперника устраивает ничья. Мексиканцы - быстрые, резкие, техничные, но мы обязаны у себя дома в решающем матче играть по поговорке – или грудь в крестах, или голова в кустах? Ребята должны выйти на поле с одной мыслью: нам нужна только победа!
Если мы будем излишне осторожничать, обязательно где-то допустим ошибку. В центре обороны у нас ребята не очень опытные, не такого высокого класса, ошибки можно ждать от любого.
Мы должны по максимуму перенести игру от своих ворот к чужим. Поэтому в составе должны быть два нападающих, а полузащита играть активно. Победу надо вырывать, а не ждать, когда она сама упадет в руки.
Нельзя выходить с психологией защищающихся, надо раскачать игру, как во втором тайме с португальцами, чтобы атакой отвечать на атаку, чтобы атаковать не восемь на восемь, а четыре на четыре. Для этого надо быстро доставлять мяч в переднюю линию, не медлить ни секунды. Где бы мяч не получил – в своей штрафной, в середине поля - быстро вперед.
Никаких поперечных передач. Чтобы мексиканцы не успели отойти назад большими силами. Мы не умеем проходить насыщенную оборону, для этого у нас нет индивидуально сильных игроков. И, конечно, надо мексиканцев прессинговать. Сколько на это хватит сил.
Наш футбольный патриарх Николай Петрович Старостин говорил: "Плохая игра всегда идет перед хорошей". Будем верить, что его правило сработает и сейчас", - передает слова Ловчева "Советский спорт".
"Начну с того, к каким выводам я пришел по итогам матча Россия – Португалия. В первом тайме мы действовали боязливо. А в португальцах наоборот, чувствовалась некая сила, солидность и уверенность, тем более, когда в составе Роналду. Сам факт появления его на поле уже вызывает повышенное внимания со стороны соперников и добавляет португальцам агрессии.
Поэтому мы первый тайм и провалили. Мы боялись быстро атаковать, а именно так и надо играть против такой команды. Но во втором тайме Черчесов выпустил одного нападающего, потом второго и даже третьего, после этого появился какой-то просвет в нашей игре, надежда на хороший результат.
Что касается матча с Мексикой, теперь атаковать уже надо нам, соперника устраивает ничья. Мексиканцы - быстрые, резкие, техничные, но мы обязаны у себя дома в решающем матче играть по поговорке – или грудь в крестах, или голова в кустах? Ребята должны выйти на поле с одной мыслью: нам нужна только победа!
Если мы будем излишне осторожничать, обязательно где-то допустим ошибку. В центре обороны у нас ребята не очень опытные, не такого высокого класса, ошибки можно ждать от любого.
Мы должны по максимуму перенести игру от своих ворот к чужим. Поэтому в составе должны быть два нападающих, а полузащита играть активно. Победу надо вырывать, а не ждать, когда она сама упадет в руки.
Нельзя выходить с психологией защищающихся, надо раскачать игру, как во втором тайме с португальцами, чтобы атакой отвечать на атаку, чтобы атаковать не восемь на восемь, а четыре на четыре. Для этого надо быстро доставлять мяч в переднюю линию, не медлить ни секунды. Где бы мяч не получил – в своей штрафной, в середине поля - быстро вперед.
Никаких поперечных передач. Чтобы мексиканцы не успели отойти назад большими силами. Мы не умеем проходить насыщенную оборону, для этого у нас нет индивидуально сильных игроков. И, конечно, надо мексиканцев прессинговать. Сколько на это хватит сил.
Наш футбольный патриарх Николай Петрович Старостин говорил: "Плохая игра всегда идет перед хорошей". Будем верить, что его правило сработает и сейчас", - передает слова Ловчева "Советский спорт".
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