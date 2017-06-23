Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Евгений Ловчев: с Мексикой – или грудь в крестах, или голова в кустах

Эксперт Евгений Ловчев высказал мнение о том, какой должна быть тактика сборной России на предстоящий матч с Мексикой.

"Начну с того, к каким выводам я пришел по итогам матча Россия – Португалия. В первом тайме мы действовали боязливо. А в португальцах наоборот, чувствовалась некая сила, солидность и уверенность, тем более, когда в составе Роналду. Сам факт появления его на поле уже вызывает повышенное внимания со стороны соперников и добавляет португальцам агрессии.

Поэтому мы первый тайм и провалили. Мы боялись быстро атаковать, а именно так и надо играть против такой команды. Но во втором тайме Черчесов выпустил одного нападающего, потом второго и даже третьего, после этого появился какой-то просвет в нашей игре, надежда на хороший результат.

Что касается матча с Мексикой, теперь атаковать уже надо нам, соперника устраивает ничья. Мексиканцы - быстрые, резкие, техничные, но мы обязаны у себя дома в решающем матче играть по поговорке – или грудь в крестах, или голова в кустах? Ребята должны выйти на поле с одной мыслью: нам нужна только победа!

Если мы будем излишне осторожничать, обязательно где-то допустим ошибку. В центре обороны у нас ребята не очень опытные, не такого высокого класса, ошибки можно ждать от любого.

Мы должны по максимуму перенести игру от своих ворот к чужим. Поэтому в составе должны быть два нападающих, а полузащита играть активно. Победу надо вырывать, а не ждать, когда она сама упадет в руки.

Нельзя выходить с психологией защищающихся, надо раскачать игру, как во втором тайме с португальцами, чтобы атакой отвечать на атаку, чтобы атаковать не восемь на восемь, а четыре на четыре. Для этого надо быстро доставлять мяч в переднюю линию, не медлить ни секунды. Где бы мяч не получил – в своей штрафной, в середине поля - быстро вперед.

Никаких поперечных передач. Чтобы мексиканцы не успели отойти назад большими силами. Мы не умеем проходить насыщенную оборону, для этого у нас нет индивидуально сильных игроков. И, конечно, надо мексиканцев прессинговать. Сколько на это хватит сил.

Наш футбольный патриарх Николай Петрович Старостин говорил: "Плохая игра всегда идет перед хорошей". Будем верить, что его правило сработает и сейчас", - передает слова Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Сборная России
Сегодня, 09:56
Напечатать
8
(0)
№8 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 12:38) #
  • -2
  •  (2)
online

Черчесов может сверлить отверстие под орден на своем пиджаке)


--------------------
Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№7 Написал: Barmaley (Сегодня, 12:13) #
  • 0
  •  (0)
online

Они конечно смогут так сыграть, но минут 20. А потом будет как всегда.Мексиканцы намного быстрее чем португальцы, так что легче точно не будет. Нужно менять всю систему подготовки и проведения чемпионата России. Переходить на игры два раза в неделю как в Англии или Испании.Но у наших команд денег нет ина один раз слетать в Хабаровск или Калининград, так что это несбыточная мечта. А так наши футболеры привыкли раз в неделю в полсилы и при пустых трибунах поляну откатать и адью. Ну не могут они все 90 минут в таком темпе играть, хоть все правительство приведи в раздевалку и завали деньгами до потолка.

Цитата: dimon_1973
В данном случае и то, и другое. У кого голова в кустах будет посмотрим (хотя я догадываюсь), а кто получит ордена ясно уже сейчас.

У Мутко грудь будет в крестах при любом исходе.
Регистрация: 17.04.2017
№6 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 11:40) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
В данном случае и то, и другое. У кого голова в кустах будет посмотрим (хотя я догадываюсь), а кто получит ордена ясно уже сейчас.
Регистрация: 8.02.2011
№5 Написал: нетрал (Сегодня, 11:40) #
  • 0
  •  (0)

интересно ...кто будет поляну выжигать7
Регистрация: 26.04.2017
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 10:53) #
  • -1
  •  (1)

куй знает где чё будет но лучче прямо щас к туркмену в ноги пусть валятся возьми дескать на воспитание
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: casabl (Сегодня, 10:40) #
  • 0
  •  (0)

С МЕКСИКОЙ – ИЛИ ГРУДЬ В КРЕСТАХ, ИЛИ ГОЛОВА В КУСТАХ

Выше одного члена человеческого тела не прыгнешь. Кресты - это для мужиков.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№2 Написал: marsel65 мурманская обл.г.Полярный (Сегодня, 10:36) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
или жопа в шрамах


--------------------
Не пытайтесь спорить с дураком , иначе опуститесь до его уровня, где он Вас задавит своим опытом.
Регистрация: 14.11.2011
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 10:14) #
  • 0
  •  (2)

два раза
Регистрация: 20.04.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.