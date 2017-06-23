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Фан-зону в Санкт-Петербурге закроют на один день из-за выпускников

Фан-зона на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге будет закрыта 23 июня в связи с проведением праздника выпускников, передает "Р-Спорт".

Площадка была открыта 17 июня в день матча-открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии.
Сегодня, 09:58
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№5 Написал: pasha Киров (Сегодня, 12:16) #
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Цитата: Долго
там еще и школы есть? Судя по "грамотности" тамошних аборигенов на этом сайте - только церковно-приходские, с углубленным изучением предметов "сдача бутылок" и "попрошайничество мелочи"

ИДИОТ!!!!Именно так с заглавных букв


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№4 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 11:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dimon_1973
Вообще не понимаю ежегодного бреда и повышенного внимания по поводу выпускников. Закончить школу - это нeвьeбeнноe достижение чтоли? В наше время на это никто и внимания не обращал (кроме родителей, конечно).

Впервые проведён 27 июня 1968 года, но в 1979 году традиция была прервана. По инициативе акционерного банка «Россия», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала праздник получил свое второе рождение в 2005 году.
Регистрация: 10.09.2012
№3 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 10:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dimon_1973
Вообще не понимаю ежегодного бреда и повышенного внимания по поводу выпускников.

Ну "Алые паруса" превратился в своеобразный фестиваль и бренд города. Тут не обычный выпускной.


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 10:30) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Вообще не понимаю ежегодного бреда и повышенного внимания по поводу выпускников. Закончить школу - это нeвьeбeнноe достижение чтоли? В наше время на это никто и внимания не обращал (кроме родителей, конечно).
Регистрация: 8.02.2011
№1 Написал: Долго (Сегодня, 10:21) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А там еще и школы есть? Судя по "грамотности" тамошних аборигенов на этом сайте - только церковно-приходские, с углубленным изучением предметов "сдача бутылок" и "попрошайничество мелочи"


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– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
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