Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

ЦСКА и "Локомотив" проведут переговоры с нападающим "Аустрии" Оларенважу Кайоде

Нападающий "Аустрии" Оларенважу Кайоде может продолжить карьеру в России, сообщает Kronen Zeitung.

Сообщается, что представители 24-летнего нигерийца прибудут в Москву для переговоров с ЦСКА и "Локомотивом". Сумма возможной сделки оценивается в 4 миллиона евро.

Помимо российских клубов Кайоде интересуется португальская "Витория" и несколько итальянских клубов.
Теги: ЦСКА Локомотив Трансферы
Сегодня, 10:24
Напечатать
9
(5)
№9 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:40) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
цлка можно вычеркивать))

и шпортальке вписать


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№8 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 12:27) #
  • -4
  •  (4)
online

цлка можно вычеркивать))


--------------------
Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№7 Написал: Долго (Сегодня, 12:00) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
В общем ты не виноват, жизнь заставила.

smile Меня? Где сядешь, там и слезешь, это у нас тут пробегают НЕКОТОРЫЕ, жизнью в букву Зю загнутые, вот они - невиноватые. Не встречал? У них еще нет ничего. Ни черного в цветах, ни детдомов в списках обворованых ими...


--------------------

– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 11:55) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Долго
Нинегр? Как обычно)))

Только в СпаМе в нападении могут играть нинегры.
Сборка у них особенная, с дополнительным ромбовидным сердечком.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№5 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 10:56) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Долго
Чет вспоминается, что не я один... А сейчас вдруг все резко общечеловеками заделаются, ящетаю

В общем ты не виноват, жизнь заставила. Понятно.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№4 Написал: Долго (Сегодня, 10:40) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Что-то когда его к вам сватали ты другое чесал.

Чет вспоминается, что не я один... А сейчас вдруг все резко общечеловеками заделаются, ящетаю smile


--------------------

– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 10:30) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Долго
Нинегр? Как обычно)))

Что-то когда его к вам сватали ты другое чесал.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: Долго (Сегодня, 10:28) #
  • -12
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Нинегр? Как обычно)))


--------------------

– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 10:26) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
ЦСКА бери Мусу, а нам достанется Оларенважу.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.