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Алексей Смертин: наши игроки просто не были готовы к такому темпу

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин ответил на вопрос о том, кто из футболистов национальной команды мог бы заиграть в топ-клубе.

"Сейчас сложно об этом говорить. Нужно немного подождать. Идет Кубок конфедераций, а через год состоится чемпионат мира. В подобных турнирах и проявляется уровень игрока. Почему? Потому что на таких соревнованиях абсолютно другой темп.

Вот что было вчера? Наши игроки просто не были готовы к такому темпу. Нужно принимать решения еще до принятия мяча. О ком идет речь? Не буду называть имен. Возможно, в следующей игре все будет намного иначе.

Это вопрос адаптации, интеллекта и техники. А есть еще фактор атмосферы, которой нет ни в одной лиге мира, и к ней тоже нужно привыкнуть", - цитирует Смертина "Советский спорт".
Теги: Смертин Сборная России
Сегодня, 10:49
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№2 Написал: Scoter дом (Сегодня, 10:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
зато ты мне помнится всегда был готов к такому темпу,никакой пользы от тебя на поле не было ка к в Челси попал вообще непонятно
Регистрация: 26.09.2006
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:50) #
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Болеет за:
ЦСКА
как это не были?
а зачем и для чего существует разбор соперника перед матчем?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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