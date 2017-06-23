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Александр Григорян: видел, как Моуринью работает с мячом, это, конечно, убогое зрелище

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян рассказал о своей тренерской карьере и о намерении ввести занятия по боксу.

– В женский футбол я тренером перешел в 29 лет, как раз перестал употреблять спиртное. Люди делятся на два варианта: кто умеет пить и кто не умеет. Отношусь ко второй породе, поэтому решил, что если хочу чего-то в жизни добиться, должен исключить спиртное. Возникали случаи, когда становился агрессивным, выпивка отключала какие-то моменты самоконтроля. Много глупостей успел наделать за тот маленький промежуток времени, что выпивал.

– Вы – экстремальный человек?

– Есть склонность к экстриму. Лет пять или шесть назад решил искупаться в Амуре. Там опаснее, чем в море. Метров 500 я проплыл и испугался как раз из-за течения. Повернул к берегу, начал сильно грести. Короче, еле приполз обратно.

– Правда, что вы – ценитель поэзии?

– Самое сильное, из того, что могу прочесть, возникло в возрасте 30 лет, когда стоял возле какой-то забегаловки. Там были солидные люди, интеллигенты в галстуках, такой контингент разный по возрасту был. Думал: боже мой, какие разные люди и разные возраста, и всех объединяет одно и то же. И вот тогда родилось оно:

Наутро, с рассвета, с могиканами века
Я трясусь у буфета, чтобы стать человеком…

Это шло от души. Похмелье дало толчок для творчества.

– Что у вас с рукой? Она в лангетке.

– Была неконтролируемая мной ситуация после матча с «Томью». Эмоции выплеснул не на команду, а в стену. Она оказалось прочнее моей руки. Думаю, вопрос по ударам в стену закрыт. Надеюсь, хватит выдержки и мозгов не делать больше этого.

– Вы уже практиковали боксерские тренировки в "Анжи"?

– Еще нет. Жалею, что не стал применять их с первого дня работы в премьер-лиге, на первом же сборе вернусь к истокам. Это для развития реакции. Каждому футболисту дается вводная: нужно быть аккуратней. Футболистов, которые владеют жестким ударом, я в спарринги не ставлю: можно не совладать с эмоциями, перебрать с силой. Но многие игроки дерутся, как первые встречные девушки, которых вы попросите надеть перчатки. Так что вероятность травмы близка к нулю.

– Как относитесь к тренерам, которые не играли в профессиональный футбол?

– Видел кадры, как Моуриньо с мячом работал. Это, конечно, убогое зрелище. Видел, правда, и более деревянных футболистов, но тренер должен понимать, что такое техника, нюансы какие-то. Я много работал над собой, а ранний выбор в пользу тренерства сделал потому, что посчитал: футболист я посредственный. Это самое страшное – быть посредственным, – цитирует Григоряна "Матч ТВ".
Теги: Григорян Анжи
Сегодня, 10:53
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11
(5)
№11 Написал: Romalk (Сегодня, 12:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бетховен был глухой.
Да вспоминается анекдот про еврея - заведующего молочной фермой.
Регистрация: 23.11.2016
№10 Написал: Долго (Сегодня, 12:02) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ФКСМ_1922
Как обращается с мячом не знаю, а со своим языком Григорян обращается очень плохо

Ну как знать, может он в интервью его разминает, а работает им уже без свидетелей, у шефа под столом


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– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
№9 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 11:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Понторез какой то. С бабами наработался, а тут мужики, нах бымтро пошлют
Регистрация: 5.10.2011
№8 Написал: лунатик СПБ (Сегодня, 11:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Моуриньо важно работать головой, а не мячом.
Регистрация: 16.11.2009
№7 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 11:32) #
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Григорян!Тебя давно уже пора в дурдом на ПМЖ определять. Ты созрел для зтого еще в Хабаровске.
Регистрация: 26.08.2010
№6 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 11:31) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
В 29 бросил пить совсем. Но в 30 с похмелья написал стих... Странно))


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Старая страница не восстанавливается...
Регистрация: 1.03.2017
№5 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 11:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
karfagen,
Как обращается с мячом не знаю, а со своим языком Григорян обращается очень плохо


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№4 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 11:13) #
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Ни чего против Александра не имею , но понторезит он не по детски
Регистрация: 29.03.2013
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:12) #
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Цитата: karfagen
интересно, а как с мячом обращается сам Григорян..


Ну, он же сказал, что был "посредственным". Значит, хреново обращается...
Регистрация: 26.01.2007
№2 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 11:06) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
интересно, а как с мячом обращается сам Григорян..


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№1 Написал: Trucha (Сегодня, 10:56) #
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  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
МОУРИНЬО: Видел как Александр Григорян тренирует команды,убогое зрелище
Регистрация: 4.08.2016
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