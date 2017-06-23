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Александр Григорян: видел, как Моуринью работает с мячом, это, конечно, убогое зрелище
Главный тренер "Анжи" Александр Григорян рассказал о своей тренерской карьере и о намерении ввести занятия по боксу.
– В женский футбол я тренером перешел в 29 лет, как раз перестал употреблять спиртное. Люди делятся на два варианта: кто умеет пить и кто не умеет. Отношусь ко второй породе, поэтому решил, что если хочу чего-то в жизни добиться, должен исключить спиртное. Возникали случаи, когда становился агрессивным, выпивка отключала какие-то моменты самоконтроля. Много глупостей успел наделать за тот маленький промежуток времени, что выпивал.
– Вы – экстремальный человек?
– Есть склонность к экстриму. Лет пять или шесть назад решил искупаться в Амуре. Там опаснее, чем в море. Метров 500 я проплыл и испугался как раз из-за течения. Повернул к берегу, начал сильно грести. Короче, еле приполз обратно.
– Правда, что вы – ценитель поэзии?
– Самое сильное, из того, что могу прочесть, возникло в возрасте 30 лет, когда стоял возле какой-то забегаловки. Там были солидные люди, интеллигенты в галстуках, такой контингент разный по возрасту был. Думал: боже мой, какие разные люди и разные возраста, и всех объединяет одно и то же. И вот тогда родилось оно:
Наутро, с рассвета, с могиканами века
Я трясусь у буфета, чтобы стать человеком…
Это шло от души. Похмелье дало толчок для творчества.
– Что у вас с рукой? Она в лангетке.
– Была неконтролируемая мной ситуация после матча с «Томью». Эмоции выплеснул не на команду, а в стену. Она оказалось прочнее моей руки. Думаю, вопрос по ударам в стену закрыт. Надеюсь, хватит выдержки и мозгов не делать больше этого.
– Вы уже практиковали боксерские тренировки в "Анжи"?
– Еще нет. Жалею, что не стал применять их с первого дня работы в премьер-лиге, на первом же сборе вернусь к истокам. Это для развития реакции. Каждому футболисту дается вводная: нужно быть аккуратней. Футболистов, которые владеют жестким ударом, я в спарринги не ставлю: можно не совладать с эмоциями, перебрать с силой. Но многие игроки дерутся, как первые встречные девушки, которых вы попросите надеть перчатки. Так что вероятность травмы близка к нулю.
– Как относитесь к тренерам, которые не играли в профессиональный футбол?
– Видел кадры, как Моуриньо с мячом работал. Это, конечно, убогое зрелище. Видел, правда, и более деревянных футболистов, но тренер должен понимать, что такое техника, нюансы какие-то. Я много работал над собой, а ранний выбор в пользу тренерства сделал потому, что посчитал: футболист я посредственный. Это самое страшное – быть посредственным, – цитирует Григоряна "Матч ТВ".
– В женский футбол я тренером перешел в 29 лет, как раз перестал употреблять спиртное. Люди делятся на два варианта: кто умеет пить и кто не умеет. Отношусь ко второй породе, поэтому решил, что если хочу чего-то в жизни добиться, должен исключить спиртное. Возникали случаи, когда становился агрессивным, выпивка отключала какие-то моменты самоконтроля. Много глупостей успел наделать за тот маленький промежуток времени, что выпивал.
– Вы – экстремальный человек?
– Есть склонность к экстриму. Лет пять или шесть назад решил искупаться в Амуре. Там опаснее, чем в море. Метров 500 я проплыл и испугался как раз из-за течения. Повернул к берегу, начал сильно грести. Короче, еле приполз обратно.
– Правда, что вы – ценитель поэзии?
– Самое сильное, из того, что могу прочесть, возникло в возрасте 30 лет, когда стоял возле какой-то забегаловки. Там были солидные люди, интеллигенты в галстуках, такой контингент разный по возрасту был. Думал: боже мой, какие разные люди и разные возраста, и всех объединяет одно и то же. И вот тогда родилось оно:
Наутро, с рассвета, с могиканами века
Я трясусь у буфета, чтобы стать человеком…
Это шло от души. Похмелье дало толчок для творчества.
– Что у вас с рукой? Она в лангетке.
– Была неконтролируемая мной ситуация после матча с «Томью». Эмоции выплеснул не на команду, а в стену. Она оказалось прочнее моей руки. Думаю, вопрос по ударам в стену закрыт. Надеюсь, хватит выдержки и мозгов не делать больше этого.
– Вы уже практиковали боксерские тренировки в "Анжи"?
– Еще нет. Жалею, что не стал применять их с первого дня работы в премьер-лиге, на первом же сборе вернусь к истокам. Это для развития реакции. Каждому футболисту дается вводная: нужно быть аккуратней. Футболистов, которые владеют жестким ударом, я в спарринги не ставлю: можно не совладать с эмоциями, перебрать с силой. Но многие игроки дерутся, как первые встречные девушки, которых вы попросите надеть перчатки. Так что вероятность травмы близка к нулю.
– Как относитесь к тренерам, которые не играли в профессиональный футбол?
– Видел кадры, как Моуриньо с мячом работал. Это, конечно, убогое зрелище. Видел, правда, и более деревянных футболистов, но тренер должен понимать, что такое техника, нюансы какие-то. Я много работал над собой, а ранний выбор в пользу тренерства сделал потому, что посчитал: футболист я посредственный. Это самое страшное – быть посредственным, – цитирует Григоряна "Матч ТВ".
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