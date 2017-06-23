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"Манчестер Юнайтед" готов выложить €70 млн за Маркиньоса

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить €70 млн за переход защитника "ПСЖ" Маркиньоса, передает "Газета.ru" со ссылкой на The Sun.

Сообщается, что главный тренер английского клуба Жозе Моуринью планирует перестроить схему команды на игру в три защитника, в которую планирует включить бразильца. К Маркиньосу также проявляют интерес "Барселона" и "Ювентус".
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 11:04
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