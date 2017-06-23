Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Оренбург" подписал контракты с четырьмя футболистами

"Оренбурга" объявил о подписании соглашений с защитниками Евгением Осиповым, Иналом Гетигежевым, Тарасом Царикаевым и полузащитником Давидом Дзаховым. О сроках контрактов не сообщается.

В минувшем сезоне Царикаев и Дзахов выступали в "Шиннике", Гетигежев был игроком "Рубина", а Осипов представлял "Мордовию".
Теги: Оренбург
Сегодня, 11:36
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.