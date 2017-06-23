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Вратарь сборной Португалии может продолжить карьеру в "Наполи"

Вратарь "Спортинга" и сборной Португалии Руй Патрисиу может перейти в итальянский "Наполи", информирует Sky Sport Italia.

Неаполитанцы рассматривают 29-летнего португальца на тот случай, если команду покинет ее Пепе Рейна.
Теги: Наполи Трансферы
Сегодня, 11:39
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