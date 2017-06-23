Неймар расстался с невестой из-за отказа выйти за него замуж

Нападающий "Барселоны" Неймар расстался со своей невестой 21-летней Бруной Маркезине, информирует UOL.Это произошло после того, как Неймар попросил Маркезине вступить с ним в брак и получил отказ. Девушка не спешила идти на этот шаг, а Неймар не хотел ждать. В результате пара по обоюдному согласию рассталась."Это последний раз, когда я говорю о своей личной жизни, так как мне не нравится делать это. Мы действительно расстались. Это было обоюдное решение.Я восхищаюсь этой девушкой. Надеюсь, она будет счастлива, мы расстались добрыми друзьями", - сказал Неймар.