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Неймар расстался с невестой из-за отказа выйти за него замуж

Нападающий "Барселоны" Неймар расстался со своей невестой 21-летней Бруной Маркезине, информирует UOL.

Это произошло после того, как Неймар попросил Маркезине вступить с ним в брак и получил отказ. Девушка не спешила идти на этот шаг, а Неймар не хотел ждать. В результате пара по обоюдному согласию рассталась.

"Это последний раз, когда я говорю о своей личной жизни, так как мне не нравится делать это. Мы действительно расстались. Это было обоюдное решение.

Я восхищаюсь этой девушкой. Надеюсь, она будет счастлива, мы расстались добрыми друзьями", - сказал Неймар.
Чемпионат
Теги: Неймар
Сегодня, 12:38
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