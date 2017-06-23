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Роналду принимает участие в тренировке сборной Португалии, Геррейру и Элизеу - нет

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду принимает участие в тренировке команды в пятницу в преддверии заключительного матча группового этапа Кубка конфедераций с Новой Зеландией. Защитники Рафаэл Геррейру и Элизеу пропускают занятие.

Геррейру получил травму в матче с россиянами в среду (1:0) и пока не готов тренироваться. В четверг сообщалось, что он избежал перелома ноги, отделавшись сильным ушибом.

Р-Спорт
Теги: Сборная Португалии
Сегодня, 12:41
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