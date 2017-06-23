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Виктория Лопырёва: наша задача – рассказать всем, что в России безопасно, медведи по улицам не ходят

Посол чемпионата мира 2018 года, телеведущая и фотомодель Виктория Лопырёва рассказала о задачах посла в преддверии домашнего мундиаля.

"Быть послом – большая честь. Помимо публичной, ведется много закулисной работы. Мы инспектируем стадионы, устраиваем медиатуры, встречаемся с волонтёрами. Но медийная работа тоже очень важна. Мы ведём её и за пределами нашей страны.

Наша задача – рассказать всем, что в России безопасно, что нужно ехать на чемпионат мира, что у нас не ходят медведи по улицам и люди очень гостеприимны", - передаёт слова Лопырёвой "Чемпионат".
Сегодня, 12:55
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№8 Написал: Егор Которов (Сегодня, 15:08) #
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Регистрация: 23.06.2017
№7 Написал: khmel Питер (Сегодня, 14:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Уж лучше медведи,чем такие идиотки.
Регистрация: 12.08.2012
№6 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 14:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Дело по уму...
Регистрация: 6.12.2014
№5 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 13:52) #
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Болеет за:
«Ростов»
".....что у нас не ходят медведи по улицам....."
Лопырева даже не знает, что у нас в Ростовской области

"......Жители Ростовской области бьют тревогу и просят спасти от гибели животных одного из частных зоопарков. Разорившийся питомник расположен в Новошахтинске. По словам очевидцев, брошенными на произвол судьбы оказались бурый мишка, олени, ручная ворона и еноты"

" медвежонка, прикованного цепью к дереву у одного из придорожных кафе в районе села Пешково, увидели мимо проезжающие люди. Очевидцев возмутило то, что хищник сидел на привязи рядом с оживленной трассой, доступ к нему был свободен"
Регистрация: 30.11.2015
№4 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 13:38) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну баба, сразу трепать!
Помимо публичной, ведется много закулисной работы.
В нашей стране она только и ведётся.
Регистрация: 8.08.2016
№3 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 13:31) #
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online

зачем переубеждать дураков,пусть боятся и трясутся,адекватные итак об этом знают


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 13:20) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Че эта прости господи может рассказать, пустышка.
Регистрация: 5.10.2011
№1 Написал: Дмитрий Волк Санкт-Петербург (Сегодня, 12:59) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Медведи не ходят - это плюс, но вот дебилов хватает - и это минус. :)
Регистрация: 2.04.2013
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