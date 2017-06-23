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Тульский "Арсенал" объявил об уходе Никиты Бурмистрова

Полузащитник Никита Бурмистров покинул тульский "Арсенал", передает официальный сайт клуба. 27-летний игрок выступал за тульскую команду в сезоне-2016/17.

В минувшем чемпионате России Никита Бурмистров провел 20 матчей и забил два мяча.

ПФК "Арсенал" поблагодарил Бурмистрова за профессионализм и самоотдачу и пожелал успешного продолжения карьеры.
Теги: Арсенал Тула Бурмистров
Сегодня, 12:59
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№1 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 15:06) #
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Никита,спасибо!Удачи!
Регистрация: 26.08.2010
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